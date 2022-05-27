Понад 100 тис. українок працевлаштувались у Польщі з початку повномасштабної війни

Про це пише The First News.

Видання повідомляє, що серед біженців, які прибувають до Польщі, близько 75%, – жінки. Майже половина працює некваліфікованою робочою силою, ще 18% працюють в офісі чи іншій спеціалізованій роботі, 14% — у промисловому чи ремісничому виробництві, 11% — у сфері продажу та обслуговування, а ще 10% — операторами та монтажниками.

"Перша зміна, яку ми помічаємо – це зміна гендерної структури потенційних працівників з України. До війни 70% становили чоловіки, які знайшли роботу переважно в будівництві, логістиці та промисловості. Зараз це переважно жінки, які заповнять вакансії, що виникли в цих галузях після відходу українських чоловіків", – каже Йоланта Шидловська, президент правління Гданського фонду розвитку менеджменту.

Олена Злагоднюк приїхала до Польщі в лютому. Вона бухгалтер за професією. В Україні вона заробляла приблизно 270 доларів на місяць. Розповідає, що знайти схожу роботу у Польщі було важко.

Її донька Мар’яна, яка працює в сфері маркетингу та живе в польській столиці з 2012 року, сказала: "Інфляція, знецінення валюти та інше означають, що вона буде купувати менше, ніж до початку війни".

Олена додала: "Деякі роботи надзвичайно чорні й платять дуже мало. Ми чули, що одна ферма платила 5 злотих (1,10 євро) на годину за збір грибів. І не всі хочуть або змушені виконувати чорну роботу, особливо після 25 років певної спеціалізованої професії".

Польща змусила 700 українських біженців повернути соціальні виплати.

З початку літа Польща скорочує для поїздок видачу безкоштовних квитків українцям. З 1 червня пасажири з України можуть їхати безоплатно лише на маршрутах з та до міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

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