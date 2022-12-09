Понад 60% російських ударів по Україні були спрямовані на цивільні об'єкти, - Зеленський

Про це він повідомив на конференції "UA: Права людини за темних часів".

За словами Зеленського, злочини Росії на території України й проти українців безпрецедентні з часів Другої світової війни. Він зазначив, що авіаційні та ракетні удари російської авіації по містах і містечках України нагадують нацистські бомбардування Лондона.

"З усіх ракет, які були випущені російською армією від 24 лютого, 62% були направлені саме проти цивільних об'єктів, проти людей, проти людяності", - сказав Зеленський.

Він також додав, що на звільнених територіях України були виявлені фільтраційні табори, сучасні катівні та масові захоронення людей.

Серед російських злочинів проти України також є примусова депортація. Наразі з території країни, за словами Зеленського, вивезено понад 2 млн українців вивезено до Росії. Серед них - діти, яких викрала російська армія, а зараз незаконно усиновлюють російські сім'ї.

"Злочинна мобілізація громадян України на окупованій території в окупаційну армію. Мінний терор проти українців. Постійні обстріли, постійні жертви в прикордонній зоні з Російською Федерацією та у прифронтових районах - це все такий страшний обсяг скоєних злочинів і зруйнованих доль, життів", - наголосив президент України.

Відтак Зеленський закликав державних посадовців, представників громадськості, міжнародних правозахисних організацій, агенцій працювати разом для відновлення порушених прав людей і для притягнення агресора до відповідальності.

9 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія по 3-5 тижнів утримує судна. які виходять з українських портів "зерновим коридором".