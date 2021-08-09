Понад 65% українців вважають розвиток подій в Україні неправильним, понад 46% - що терпіти наявний стан неможливо, - дослідження
65,6% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, 37,3% покладають основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні на президента Володимира Зеленського
Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень CОЦИС.
46,6% респонентів схиляються до думки, що "терпіти теперішнє становище вже просто неможливо".
Домінуючою емоцією щодо дій чинної української влади у 47% українців є розчарування.
"Загалом негативні емоції суттєво переважають позитивні (91,7% проти 33,2%)", - зазначають соціологи.
Якби вибори президента країни відбувалися найближчим часом, до другого туру потрапили б Володимир Зеленський і з 19,5% та Петро Порошенко із 14,3%.
У разі проведення парламентських виборів найбільші шанси потрапити до Верховної Ради мали би 5 політичних партій:
- "Слуга народу" (18,6%)
- "Європейська Солідарність" (13,7%)
- ОПЗЖ (11,5%)
- "Батьківщина" (7,6%)
- "Сила і честь" (5,7%)
Вибірка репрезентує доросле населення України (крім Криму та ОРДЛО) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n=2000 респондентів. Метод опитування: CAТI з використанням планшетів. Дати проведення польового етапу: 29 липня - 3 серпня 2021 р.
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