Понад 65% українців вважають розвиток подій в Україні неправильним, понад 46% - що терпіти наявний стан неможливо, - дослідження

Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень CОЦИС.



46,6% респонентів схиляються до думки, що "терпіти теперішнє становище вже просто неможливо".



Домінуючою емоцією щодо дій чинної української влади у 47% українців є розчарування.



"Загалом негативні емоції суттєво переважають позитивні (91,7% проти 33,2%)", - зазначають соціологи.



Якби вибори президента країни відбувалися найближчим часом, до другого туру потрапили б Володимир Зеленський і з 19,5% та Петро Порошенко із 14,3%.



У разі проведення парламентських виборів найбільші шанси потрапити до Верховної Ради мали би 5 політичних партій:

"Слуга народу" (18,6%)

"Європейська Солідарність" (13,7%)

ОПЗЖ (11,5%)

"Батьківщина" (7,6%)

"Сила і честь" (5,7%)

Найбільш опозиційними політичними силами більшість опитаних вважає партію "Європейська солідарність" (26%) і ОПЗЖ (23,2%).Вибірка репрезентує доросле населення України (крім Криму та ОРДЛО) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n=2000 респондентів. Метод опитування: CAТI з використанням планшетів. Дати проведення польового етапу: 29 липня - 3 серпня 2021 р.