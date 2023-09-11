Понад 75% українців згодні з тим, що Зеленський прямо відповідальний за корупцію в уряді та ОВА, - дослідження
Результати дослідження Фонду "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва показали, що 78% українців вважають президента прямо відповідальним за корупцію в уряді та ОВА
Про це повідомляє пресслужба фонду.
Згідно з дослідженням, станом на початок липня 2023 року 78% респондентів вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Не погоджуються з цим твердженням лише 18% опитаних.
Зазначається, що українці старшого віку були більш вимогливі до Президента, ніж молодь. Серед опитаних віком від 18 до 29 років 70% погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію. А серед людей віком від 60 років частка критично налаштованих зростає до 81%. Інших суттєвих відмінностей – за матеріальним становищем чи регіоном проживання – немає.
Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 15 серпня 2023 року. Дослідження проводилося в усіх регіонах України, окрім АР Крим, Донецької та Луганської областей. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років.
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