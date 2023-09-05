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Корупція в Україні гальмує постачання західної зброї, – президент Литви

5 вересня, 2023 вiвторок
12:13
Світ Гітанас Науседа

Корупція в Україні значно впливає на рішення країн Заходу щодо постачання зброї. Європейські лідери зобов'язані враховувати думку своїх громадян

Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа, передає LRT.lt.

"Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, то вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців", - сказав політик.

"Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", - додав він.

Скандали в Міноборони України

21 січня видання Дзеркало тижня повідомило, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Пізніше цей скандал отримав назву "яйця по 17 грн". Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова. Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

10 серпня журналісти опублікували розслідування, згідно з яким Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу". Міністр оборони Резніков уклав парі з депутаткою Радіною і журналістом Ткачем: він піде з посади очільника МО, якщо факт поставок літніх курток замість зимових буде доведено. Якщо ж насправді були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то Радіна має скласти мандат, а журналіст "Української правди" Михайло Ткач - піти з видання і на три роки припинити працювати за фахом.

1 вересня суд визнав, що Міноборони закупило неякісні харчові продукти для військових.

3 вересня президент Зеленський повідомив про те, що Резнікова має бути звільнено з посади міністра оборони. Відставку Резнікова вже підтримав профільний комітет ВР.

Новини
Україна
корупція в Україні
Литва
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