Понад 7,6 тис. росіян звернулись до проєкту "Хочу жити", щоб здатись у полон
Понад 7600 російських військових звернулися до проєкту "Хочу жити" щодо добровільної здачі в український полон
Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, передає Укрінформ.
Костенко зазначила, що через значні втрати в живій силі та військовій техніці Росія була змушена провести чергову мобілізаційну кампанію. Також Кремль продовжує залучати засуджених до служби у так званих приватних військових компаніях. За її словами, щоб примусити до співпраці для них "створюються нестерпні умови утримання" у колоніях.
"На тлі мобілізаційних зусиль Росії не можна не відзначити факт дедалі більшої популярності українського державного проєкту під назвою "Хочу жити", покликаного допомогти військовослужбовцям російської та білоруської армій безпечно здатися в полон. За весь час його роботи, з 15 вересня 2022 року, від росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України надійшло понад 7600 звернень про можливість здатися в полон", - заявила українська дипломатка.
Лише за січень сайт проєкту відвідали 5,6 млн користувачів, з них 4,7 млн - з РФ.
"Поки російська пропаганда не перекрутила факти, хочу запевнити, що утримання військовополонених, які добровільно здалися в рамках проєкту, відбувається відповідно до положень Женевських конвенцій. За власним бажанням вони можуть потім повернутися додому в результаті обміну або попросити притулку", - наголосила Костенко.
За її словами, доля тих загарбників, які не скористалися пропозицією проєкту, відображається у щоденних зведеннях Генштабу ЗСУ.
Довідка: "Хочу жити" - державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям з Росії безпечно здатися в полон.
- 2 лютого стало відомо, що в районі Вугледара на Донеччині у полон ЗСУ здалися 10 російських військових зі 155-ї бригади морської піхоти РФ: саме ця бригада заходила в Ірпінь та Бучу.
- Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, і до 8 лютого 2023 року Росія втратила на території України щонайменше 134 100 військових, 3253 танки й 295 літаків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.3
-
EUR
Купівля 42.01Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе