Понад 7,6 тис. росіян звернулись до проєкту "Хочу жити", щоб здатись у полон

Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, передає Укрінформ.

Костенко зазначила, що через значні втрати в живій силі та військовій техніці Росія була змушена провести чергову мобілізаційну кампанію. Також Кремль продовжує залучати засуджених до служби у так званих приватних військових компаніях. За її словами, щоб примусити до співпраці для них "створюються нестерпні умови утримання" у колоніях.

"На тлі мобілізаційних зусиль Росії не можна не відзначити факт дедалі більшої популярності українського державного проєкту під назвою "Хочу жити", покликаного допомогти військовослужбовцям російської та білоруської армій безпечно здатися в полон. За весь час його роботи, з 15 вересня 2022 року, від росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України надійшло понад 7600 звернень про можливість здатися в полон", - заявила українська дипломатка.

Лише за січень сайт проєкту відвідали 5,6 млн користувачів, з них 4,7 млн - з РФ.

"Поки російська пропаганда не перекрутила факти, хочу запевнити, що утримання військовополонених, які добровільно здалися в рамках проєкту, відбувається відповідно до положень Женевських конвенцій. За власним бажанням вони можуть потім повернутися додому в результаті обміну або попросити притулку", - наголосила Костенко.

За її словами, доля тих загарбників, які не скористалися пропозицією проєкту, відображається у щоденних зведеннях Генштабу ЗСУ.

Довідка: "Хочу жити" - державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям з Росії безпечно здатися в полон.