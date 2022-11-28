Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

За даними прикордонників, від початку повномасштабної війни кордон з Україну в Польщу в'їхали вже 8,008 млн осіб. Понад 77% – перетнули кордон у зворотньому напрямку.

"Від 24 лютого з Польщі в Україну в'їхали понад 6,196 млн осіб", – повідомили в Прикордонній службі Польщі.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла 4,7 млн людей.

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27 листопада в центрі для біженців у Польщі масово отруїлося понад 20 українців, у тому числі діти.

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