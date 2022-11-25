Чехія готова цієї зими прийняти ще десятки тисяч біженців з України
Уряд Чехії готується до можливої зимової міграційної хвилі з України і зможе прийняти десятки тисяч біженців, але не так багато, як в попередні місяці
Про це сказав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, повідомляє Czech Radio.
За його словами, це пов'язано із відсутністю місць для розміщення людей, а також обмеженими можливостями соціальної системи та системи охорони здоров'я.
Він додав, що кількість українців у Чехії становить від 3,4 до 3,7% населення, тобто від 355 до 390 тисяч осіб, а кількість виданих віз тимчасового захисту сягає 460 тисяч.
Таким чином Чехія прийняла найбільшу кількість біженців на душу населення в Європейському Союзі.
Наразі уряд Чехії готує сценарій кризового типу розміщення, оскільки, за словами Ракушана, іншого типу житла не буде. У зв'язку з цим він зазначив, що потрібна допомога всього Європейського Союзу та країн-членів, які не так перевантажені, як Чехія.
За словами міністра, поточний наплив біженців невеликий, і жоден регіон не зазнає надлишкового тиску.
"Наразі ми не стикаємося з великою хвилею біженців. Якась кількість людей прибуває, але треба зазначити, що багато хто вже покинув територію Чехії. Вони повернулися до України та чекають, що буде взимку", - сказав Ракушан.
- Нагадаємо, 16 листопада чеський парламент визнав терористичним чинний російський режим.
- Також під час зустрічі у "форматі Рамштайн" 16 листопада міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати, Нідерланди і Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки.
- 22 листопада стало відомо, що Чехія подарує Україні ще дві мостові конструкції, а 25 – що Прага надасть Києву й Миколаєву обладнання для того, щоб допомогти забезпечувати світло й тепло на час, поки інфраструктуру відновлюють після ракетних ударів РФ.
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