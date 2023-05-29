Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Рішення щодо підвищення ціни на електроенергію та терміни застосування буде приймати Кабінет Міністрів. НКРЕКП, як регулятор, подав розрахунок вартості електроенергії, яка є необхідною, щоб державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які постачають електроенергію побутовим споживачам за пільговим тарифом, змогли її постачати до кінця року та у період опалювального сезону 2023-2024 року. Фінансовий стан цих компаній є вкрай негативним. Розрахована ціна є у два рази нижче ринкової ціни за електроенергію", - підкреслила Бабій.

За словами членкині НКРЕКП, тариф на електроенергію не змінювався з 2017 року.

"За цей час відбулися інфляційні процеси, змінилася вартість палива та структура ринків. Компанія "Енергоатом" фінансово неспроможна покривати різницю ціни для населення, яку раніше покривала. Запропонований тариф розрахований на усі регіони України. Застосування нічного тарифу залишається для споживачів, які мають двозонний лічильник. Також розглядатиметься питання особливої тарифікації для домоволодінь, які мають електричне опалення. Регулятор звернувся до Кабінету Міністрів з проханням розширити перелік субсидіантів. Попередньо 2,88 грн/кВт - це кінцева ціна за електроенергію до закінчення війни", - зауважила Бабій.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує збільшити тариф на електроенергію для населення, щоб збалансувати систему забезпечення доступності електрики для побутових споживачів



