Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

За його словами, "усну оцінку" щодо дотримання Україною, Грузією та Молдовою рекомендацій ЄС нададуть у червні. Звіт про розширення ЄС, під час якого назвуть основну оцінку, буде оприлюднено восени, як і планувалося.

"Усна оцінка" Європейської комісії про стан України, Молдови та Грузії щодо вступу до ЄС тепер, ймовірно, буде названо в червні. Раніше її планували озвучити навесні. Звіт про розширення ЄС все ще запланований на осінь - ймовірно, на жовтень", - йдеться у повідомленні.