Попередню оцінку виконання Україною рекомендацій для вступу до ЄС озвучать у червні, - журналіст Йозвяк
Єврокомісія перенесла оголошення оцінки виконання Україною рекомендацій для вступу до ЄС на червень, хоча спочатку мала оприлюднити її навесні
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
За його словами, "усну оцінку" щодо дотримання Україною, Грузією та Молдовою рекомендацій ЄС нададуть у червні. Звіт про розширення ЄС, під час якого назвуть основну оцінку, буде оприлюднено восени, як і планувалося.
"Усна оцінка" Європейської комісії про стан України, Молдови та Грузії щодо вступу до ЄС тепер, ймовірно, буде названо в червні. Раніше її планували озвучити навесні. Звіт про розширення ЄС все ще запланований на осінь - ймовірно, на жовтень", - йдеться у повідомленні.
- Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що саме від цієї оцінки виконання семи рекомендацій залежатиме подальший шлях України в ЄС. Уряд України уже ухвалив понад 70 законів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію.
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