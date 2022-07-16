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"Попереджений - значить озброєний": травматерапевтка розповіла, як військовим допомагають боротися зі стресом

16 липня, 2022 субота
11:00
Здоров'я психологічна підтримка

Запобігти сильному нервовому стресу під час війни можна за допомогою спеціальних простих технік і розуміння, що саме відбувається з психікою

Про це розповіла травматерапевтка, ЕМДР терапевтка, координаторка кризової психологічної служби міста Львова Оксана Наконечна в ексклюзивному інтерв'ю для Еспресо.

За її словами, є певні правила, певні методи профілактики боротьби зі стресом. Але, очевидно, що на війні травматичні події настільки масивні й сильні, що запобігти та бути готовим на сто відсотків неможливо.

"Ми всі є люди, ми маємо різний досвід за плечами, ми маємо різні стратегії подолання, ми маємо різні виховання. І це все впливає на те, як ми функціонуємо в якихось стресових умовах", - сказала травматерапевтка. 

У першу чергу для запобігання сильного нервового стресу треба розуміти, а що власне це таке. Тому для військових проводять тренінги, де пояснюють, що таке травма, що таке стрес, коли виникають травми.

"Бо сам по собі стрес – це нормальне явище в нашому житті. Ми стрес переживаємо кожного дня. Тільки все залежить від рівня того стресу. Пояснюємо, що це таке, як воно відбувається, як ці процеси проходять, що відбувається з психікою людини, яка переживає певну травматичну подію. Це дає половину успіху. Бо, якщо ти попереджений - ти озброєний. Це стосується, як військових, так і всіх українців загалом", - зауважила Наконечна.

Також важливо знати, як можна самостійно собі допомогти під час сильного нервового потрясіння. Для цього існують розроблені психологами спеціальні техніки, які досить легко знайти в інтернеті.

"Зараз, що тішить, за останні вісім років, є багато публікацій, багато відео різноманітних про те, що можна зробити, і як можна собі допомогти. Існують конкретні техніки та якісь загальні речі, пояснення", - сказала травматерапевтка.

Оксана Наконечна розповіла, що кількість психологів в Україні значно збільшилася порівняно з 2014 роком, що не може не тішити.

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Суспільство
військові
війна з Росією
еспресо
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