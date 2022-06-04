Про це він розповів в етері програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі "Еспресо"

"Поява великої кількості книжок про Зеленського свідчить про інтерес та про попит на Заході до персони Зеленського. Люди хочуть знати, хто такий Зеленський. Та людина, яка прийняла виклик Володимира Путіна. Я читав уривки деяких письменників з Заходу, які написали про українського президента. Вони пішли традиційним шляхом і взяли точку відліку від 24 лютого 2022 року, коли Зеленський оголосив, що розпочалась війна. В деяких польських видавництвах, де вийшла моя книга "Зеленський поза сценарієм", є посилання теж на мою роботу "Зеленський без гриму". Поляки аргументують та роблять висновки у своїх роботах вже посилаючись на мої книги", - розповів Руденко.





Книга Сергія Руденка про Зеленського вийшла друком у Португалії



Сергій Руденко також повідомив, що до кінця книжкового сезону в Польщі має вийти ще декілька книг про Володимира Зеленського

"В Польщі до кінця книжкового сезону має вийти ще декілька книг про Володимира Зеленського. Поляки теж хочуть знати, хто такий Зеленський. Тому цей книжковий бум можна пояснити лише попитом", - додав Руденко





Сергій Руденко онлайн презентував свою книгу іспанською на Мадридському 81-му книжковому ярмарку



Також автор Сергій Руденко наголосив, що читаючи його книги про Зеленського, люди роблять різні висновки

"Кожен читає те, що хоче прочитати. Моє головне завдання було показати Володимира Зеленського таким, яким він є. Я працював над тим, щоб показати читачам, якою людиною він був і якою став. Тому, я вважаю, що в цьому і полягає головна цінність моєї роботи. Оскільки починати з того, що Зеленський став президентом у важкий час для країни це одне, але коли ти пишеш про початок його політичної кар’єри та те, як він розвивався, чи не розвивався, є зовсім іншим. В цьому і цінність моєї роботи, щоб показати як Зеленський йшов до тієї точки, в якій зараз його бачить світ", - додав Руденко



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