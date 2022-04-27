Попри російські обстріли з Попасної, 27 квітня евакуювали 58 людей

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Так, небезпечно. Але важливо, що люди хочуть врятуватися. Майже щодня 40, 60, 80 попаснян обирають життя і виїжджають. Сьогодні вже 58. І ми продовжуємо допомагати в евакуації. Доки це можливо", - наголосив Сергій Гайдай.



За його словами, на Луганщині не розраховують на гуманітарні коридори, тому що росіянам байдуже на життя українців і з ними неможливо домовитися.



Сергій Гайдай анонсував на 27 квітня евакуацію з низки населених пунктів Луганщини та закликав людей виїжджати якнайшвидше.

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