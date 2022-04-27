"Евакуюйтеся швидше": Гайдай анонсував на 27 квітня евакуацію з низки населених пунктів Луганщини
Упродовж 27 квітня на Луганщині людей евакуюватимуть із Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Гірського та населених пунктів цих громад
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"27 квітня евакуаційні автобуси спробують, як і днем раніше, евакуювати людей звідусіль, де можливо. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське. А також села і селища цих громад, куди ще існує проїзд", - зазначив він.
Сергій Гайдай закликав мешканців Луганщини евакуюватися до безпечніших областей, оскільки там працює інфраструктура й не загрожують обстріли, а вдома втрачати нічого.
"Евакуюйтеся швидше: не бійтеся змінити життя. Зараз будь-яка спроба змін - на краще. Практично кожному із жителів області вже нічого втрачати. А в інших регіонах України, куди вас відвезуть безкоштовно, знайдуть дах над голову. Та головне - там безпечно. Функціонує інфраструктура, відкриті магазини, триває навчання в школах, є потреба у нових працівниках. Слід лише прийняти рішення - жити не під кулями та градами", - наголосив він.
За словами очільника ОВА, вивозитимуть усіх охочих. Хто не може самостійно дістатися місця евакуації, може повідомити про це й отримати допомогу. Евакуаційні автобуси вже вирушили.
- 26 квітня росіяни обстріляли майже всю Луганщину, убивши людину, пошкодивши житлові будинки, МАФи та школу.
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