"Евакуюйтеся швидше": Гайдай анонсував на 27 квітня евакуацію з низки населених пунктів Луганщини

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"27 квітня евакуаційні автобуси спробують, як і днем раніше, евакуювати людей звідусіль, де можливо. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське. А також села і селища цих громад, куди ще існує проїзд", - зазначив він.



Сергій Гайдай закликав мешканців Луганщини евакуюватися до безпечніших областей, оскільки там працює інфраструктура й не загрожують обстріли, а вдома втрачати нічого.



"Евакуюйтеся швидше: не бійтеся змінити життя. Зараз будь-яка спроба змін - на краще. Практично кожному із жителів області вже нічого втрачати. А в інших регіонах України, куди вас відвезуть безкоштовно, знайдуть дах над голову. Та головне - там безпечно. Функціонує інфраструктура, відкриті магазини, триває навчання в школах, є потреба у нових працівниках. Слід лише прийняти рішення - жити не під кулями та градами", - наголосив він.



За словами очільника ОВА, вивозитимуть усіх охочих. Хто не може самостійно дістатися місця евакуації, може повідомити про це й отримати допомогу. Евакуаційні автобуси вже вирушили.

26 квітня росіяни обстріляли майже всю Луганщину, убивши людину, пошкодивши житлові будинки, МАФи та школу.

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