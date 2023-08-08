Про це інформує Reuters.

Зазначається, що це перше в історії попередження про вимирання тварин, зроблене Міжнародною китобійною комісією (IWC).

Науковий комітет IWC у звіті вказує, що з 2015 по 2018 рік популяція вакіти скоротилася на 83%: наразі в природі залишилося лише дев'ять чи десять особин.

У організації наголосили, що необхідний новий механізм, "щоб висловити занепокоєння щодо вимирання все більшої кількості видів і популяцій китоподібних".

Вакіта опинилася на межі зникнення через незаконний вилов зябровими сітками риби під назвою тотоаба, чий сечовий міхур високо цінується в Азії. На мексиканський уряд тиснуть, аби він припинив цей промисел.

У організації додали, що повна заборона на зяброві сітки у природному середовищі існування вакіт, може дати їм "шанс на відновлення".

"Вимирання вакіти неминуче, якщо 100% зябрових сіток не будуть негайно замінені альтернативними знаряддями лову, які захищають вакіту і засоби до існування рибалок", - йдеться в повідомленні.