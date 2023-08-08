Популяція каліфорнійських морських свиней опинилася під загрозою вимирання
Міжнародна китобійна комісія оголосила про загрозу вимирання каліфорнійських морських свиней, також відомих під назвою вакіта: кількість тварин скоротилася до менш ніж десятка особин
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що це перше в історії попередження про вимирання тварин, зроблене Міжнародною китобійною комісією (IWC).
Науковий комітет IWC у звіті вказує, що з 2015 по 2018 рік популяція вакіти скоротилася на 83%: наразі в природі залишилося лише дев'ять чи десять особин.
У організації наголосили, що необхідний новий механізм, "щоб висловити занепокоєння щодо вимирання все більшої кількості видів і популяцій китоподібних".
Вакіта опинилася на межі зникнення через незаконний вилов зябровими сітками риби під назвою тотоаба, чий сечовий міхур високо цінується в Азії. На мексиканський уряд тиснуть, аби він припинив цей промисел.
У організації додали, що повна заборона на зяброві сітки у природному середовищі існування вакіт, може дати їм "шанс на відновлення".
"Вимирання вакіти неминуче, якщо 100% зябрових сіток не будуть негайно замінені альтернативними знаряддями лову, які захищають вакіту і засоби до існування рибалок", - йдеться в повідомленні.
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