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Популяція каліфорнійських морських свиней опинилася під загрозою вимирання

8 серпня, 2023 вiвторок
09:35
Світ каліфорнійська морська свиня, вакіта

Міжнародна китобійна комісія оголосила про загрозу вимирання каліфорнійських морських свиней, також відомих під назвою вакіта: кількість тварин скоротилася до менш ніж десятка особин

Про це інформує Reuters

Зазначається, що це перше в історії попередження про вимирання тварин, зроблене Міжнародною китобійною комісією (IWC). 

Науковий комітет IWC у звіті вказує, що з 2015 по 2018 рік популяція вакіти скоротилася на 83%: наразі в природі залишилося лише дев'ять чи десять особин.

У організації наголосили, що необхідний новий механізм, "щоб висловити занепокоєння щодо вимирання все більшої кількості видів і популяцій китоподібних".

Вакіта опинилася на межі зникнення через незаконний вилов зябровими сітками риби під назвою тотоаба, чий сечовий міхур високо цінується в Азії. На мексиканський уряд тиснуть, аби він припинив цей промисел. 

У організації додали, що повна заборона на зяброві сітки у природному середовищі існування вакіт, може дати їм "шанс на відновлення".

"Вимирання вакіти неминуче, якщо 100% зябрових сіток не будуть негайно замінені альтернативними знаряддями лову, які захищають вакіту і засоби до існування рибалок", - йдеться в повідомленні.

  • У Мексиці планують використовувати дельфінів, навчених Військово-морськими силами США, для збереження в природі вимираючого виду водних ссавців - каліфорнійських морських свиней. Дельфіни будуть шукати вакіт і заганяти їх в акваторію водних заповідників.
  • На узбережжя Чорного моря внаслідок підриву Каховської ГЕС винесло понад 200 тритонів, які занесені до Червоної книги. 55 вдалося врятувати, ще 149 тварин виявили загиблими
Наука
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