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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Поразка Росії буде раптовою і катастрофічною, - Фукуяма

Поразка Росії буде раптовою і катастрофічною, - Фукуяма

13 березня, 2022 неділя
19:02

Настане момент, коли армію вже не буде можливості забезпечувати, але й відкликати її Путін теж не наважиться.

Свої роздуми про те, як закінчиться вторгнення Росії в Україну та про те, що українська армія та народ врятують світ від занепаду глобальної демократії, висловив на сторінках "American purpose" знаменитий філософ і футуролог Френсіс Фукуяма, інформує Еспресо.TV

  1. Росія прямує до повної поразки в Україні. Російське планування було некомпетентним, ґрунтуючись на помилковому припущенні, що українці прихильно ставляться до Росії і що їхні війська впадуть одразу після вторгнення. Очевидно, російські солдати несли парадну форму для параду перемоги в Києві, а не додаткові боєприпаси та пайки. На даний момент Путін долучив до цієї операції основну частину своїх військових — немає величезних резервів сил, які він міг би залучити, щоб додати до битви. Російські війська застрягли за межами різних українських міст, де вони стикаються з величезними проблемами з постачанням та постійними українськими атаками.
  2. Крах їхнього становища міг бути раптовим і катастрофічним, а не відбуватися повільно через війну на виснаження. Армія в полі досягне точки, коли її не можна буде ні постачати, ні вивести, і моральний дух випарується. Це принаймні вірно на півночі; росіянам краще на півдні, але ці позиції буде важко зберегти, якщо північ зазнає краху.
  3. Немає можливого дипломатичного вирішення війни. Немає жодного компромісу, який був би прийнятним як для Росії, так і для України, враховуючи втрати, які вони зазнали на даний момент.
  4. Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй вкотре довела свою безглуздість. Єдиною корисною річчю було голосування на Генеральній асамблеї, яке допомагає визначити поганих або невірних акторів у світі.
  5. Рішення адміністрації Байдена не оголошувати заборонену для польотів зону або допомогти передати польські МіГи були правильними; вони тримали голову під час дуже емоційного періоду. Набагато краще, щоб українці самостійно перемогли росіян, позбавивши Москву виправдання, що НАТО напав на них, а також уникнувши всіх очевидних можливостей ескалації. Зокрема, польські МіГи не додали б українським можливостям. Набагато важливішим є безперервне постачання Javelins, Stingers, TB2, медичних матеріалів, комунікаційного обладнання та обміну інформацією. Я припускаю, що українські сили вже отримують допомогу від розвідки НАТО, яка діє поза межами України.
  6. Ціна, яку сплачує Україна, звісно, величезна. Але найбільшої шкоди завдають ракети та артилерія, з якою ні МіГи, ні заборонена для польотів зона нічого не можуть зробити. Єдине, що зупинить бійню, це розгром російської армії на землі.
  7. Путін не переживе поразки своєї армії. Він же "крутий хлопець". Як тільки він покаже свою некомпетентність та слабкість, йому більше нічого буде запропонувати.
  8. Вторгнення вже завдало величезної шкоди популістам у всьому світі, які до нападу стало висловлювали симпатію до Путіна. Сюди входять Маттео Сальвіні, Жаїр Болсонару, Ерік Земмур, Марін Ле Пен, Віктор Орбан і, звісно, Дональд Трамп. Політика війни показала їхні відверто авторитарні нахили.
  9. До цього моменту війна стала хорошим уроком для Китаю. Як і Росія, Китай створив, здавалося б, високотехнологічні військові сили за останнє десятиліття, але вони не мають бойового досвіду. Жалюгідну роботу російських ВПС, ймовірно, повторять ВПС Народно-визвольної армії, яка так само не має досвіду управління складними повітряними операціями. Ми можемо сподіватися, що китайське керівництво не буде обманювати себе щодо власних можливостей, як це зробили росіяни, коли будуть обмірковувати майбутній крок проти Тайваню.
  10. Сподіваюся, Тайвань сам прокинеться і зрозуміє необхідність готуватися до боротьби, як це зробили українці, і відновить військову службу. Давайте не будемо передчасно говорити про поразку.
  11. Турецькі дрони стануть бестселерами.
  12. Поразка Росії зробить можливим "нове народження свободи" і позбавить нас від занепаду глобальної демократії. Завдяки армії відважних українців, дух 1989 року житиме.

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Росія
поразка
Френсіс Фукуяма
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