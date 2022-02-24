Порошенко: Бійці тероборони отримують зброю включно з автоматами і гранатометами

"Почав свій день я з наради, яку ми провели о шостій ранку, у зв’язку з початком агресії. Після цього мали зустріч з президентом Зеленським, де ми підтримали його пропозицію про запровадження воєнного стану. Вже це було о 8 ранку. Після цього зустрілися, щоб обговорити, що саме ми можемо зробити для координації дій і що саме може зробити влада", – повідомив Порошенко.



"Тому територіальна оборона сьогодні нарешті отримує зброю. І звичайні кияни, пред’явивши документ, отримують автомат Калашникова і збираються битися за Київ, збираються зупинити ворога. Ми максимально прибрали всі бюрократичні перепони", – повідомив п’ятий Президент.

"Сьогодні територіальній обороні нарешті виділені інші засоби ураження, включно з гранатометами. Ми робимо все можливе для того, щоб вони мали засоби радіокомунікації, речове, медичне, бойове забезпечення, автомобілі. Звичайно, краще це було робити 4 місяці тому, але кожен на своєму місці робить те, що може", – зазначає Порошенко.

"Я хочу подякувати киянам, всім українцям, які сьогодні записалися в батальйони територіальної оборони і роблять те, що від них залежить, щоб не здати Україну агресору", – сказав Петро Порошенко.

"Ми маємо зараз дуже важкий період. Але я завжди – з 2014 по 2019 роки залишався оптимістом. Оптимістом залишаюсь і зараз. Правда з нами. Господь з нами. І перемога буде за нами!", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".