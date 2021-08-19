Порошенко, Кучма та Чорновіл очолили рейтинг політиків, які найбільше зробили для зміцнення України, - опитування

Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня.

Так, у переліку політиків, які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України, більшість місць у топі посідають українські президенти: п’ятий президент України Петро Порошенко (10,2%) та другий президент Леонід Кучма (10%).

Достатньо багато згадок отримали й очільник Народного руху України В’ячеслав Чорновіл (8,5%), перший президент Леонід Кравчук (6,1%), чинний президент Володимир Зеленський (5,6%), третій президент Віктор Ющенко (5,4%) та політикиня Юлія Тимошенко (4,6%).

Президент-втікач Віктор Янукович отримав трохи більше 2% згадок.







Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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