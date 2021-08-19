Порошенко, Кучма та Чорновіл очолили рейтинг політиків, які найбільше зробили для зміцнення України, - опитування
Українці вважають п'ятого президента Петра Порошенка, другого президента Леоніда Кучму та очільника Народного руху В’ячеслава Чорновола політиками, які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України
Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня.
Так, у переліку політиків, які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України, більшість місць у топі посідають українські президенти: п’ятий президент України Петро Порошенко (10,2%) та другий президент Леонід Кучма (10%).
Достатньо багато згадок отримали й очільник Народного руху України В’ячеслав Чорновіл (8,5%), перший президент Леонід Кравчук (6,1%), чинний президент Володимир Зеленський (5,6%), третій президент Віктор Ющенко (5,4%) та політикиня Юлія Тимошенко (4,6%).
Президент-втікач Віктор Янукович отримав трохи більше 2% згадок.
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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