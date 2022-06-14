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Порошенко на BBC: я твердо вірю в Європейський Союз і членство України в ЄС

14 червня, 2022 вiвторок
14:39
Суспільство Петро Порошенко

Петро Порошенко переконаний, що Україна має отримати статус кандидата у члени Європейського Союзу, адже ця мета скріплена кров’ю українських патріотів, які тримають фронт проти російської агресії

Про це він заявив в ефірі BBC WORLD SERVICE.

"Я – лідер найбільшої опозиційної партії. Ми хоч і не маємо зараз опозиції, але ми є другою за чисельністю фракцією в парламенті. Назва нашої фракції – "Європейська Солідарність". За мого президентства до Конституції України були внесені вимоги щодо європейської та євроатлантичної інтеграції в якості зобовʼязуючих цілей зовнішньої політики держави. А тому я залишаюся абсолютно впевненим у тому, що Україна має отримати статус кандидата на майбутнє членство в ЄС, адже відповідна заявка на це буквально скріплена кровʼю десятків тисяч українців, українських героїв", – сказав Порошенко.

Він наголосив, що "твердо вірить в Європейський Союз". 

"А тому я думаю, що ми однозначно отримаємо цей статус. Це будуть критичні дати – 23 та 24 червня – коли відбуватиметься засідання Європейської Ради. Звісно, що мають бути певні умови після того, як ми отримаємо відповідний статус. І ми готові важко працювати заради імплементації реформ – реформи верховенства права, зміцнення демократії, свобод, боротьби з корупцією. Та й з усіма іншими. Ми прагнемо трансформації нашої держави в таку, що відповідає європейським, Копенгагенським стандартам. І ми однозначно це зробимо", – додав п’ятий президент. 

"Однак йдеться не лише про інтеграцію з Європейським Союзом. На 28-30 червня заплановано проведення ще й саміту НАТО в Мадриді. Іншого механізму для кращої безпеки Європи, окрім членства в НАТО, просто немає. Ми маємо отримати ще цього року, можливо і не в Мадриді, але точно цього року, План дій щодо членства в НАТО. Адже реформи щодо членства в НАТО та членства в ЄС майже на 90% збігаються", – резюмував Петро Порошенко.

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