Порошенко: ніяких інших гарантій безпеки не може бути, тільки НАТО

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

"Ніяких інших гарантій безпеки не може бути. Ніяких формул, ніяких ратифікацій. Одна гарантія безпеки - і називається вона 5 стаття Північноатлантичної угоди, 5 стаття НАТО", - наголошує Порошенко.

"Україна має отримати це, а НАТО має прийняти. Бо сьогодні НАТО більше зацікавлене в членстві України, ніж Україна в членстві в НАТО", - вважає п'ятий президент.

"Якщо і проводити будь-які переговори з Путіним, то переговори можуть бути лише за фактом, що НАТО не піддалося на шантаж Путіна. НАТО відкрило двері і прийняло Україну до себе до складу. В цій ситуації - це буде єдиною гарантією безпеки", - резюмує Порошенко.