Порошенко: ніяких інших гарантій безпеки не може бути, тільки НАТО
Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу "Прямий" під час поїздки на звільнені території Харківської області сказав, що для України немає ніяких інших гарантій безпеки, аніж членство в НАТО. Він також зазначив, що сьогодні НАТО зацікавлене в членстві України навіть більше, ніж Україна в НАТО
Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".
"Ніяких інших гарантій безпеки не може бути. Ніяких формул, ніяких ратифікацій. Одна гарантія безпеки - і називається вона 5 стаття Північноатлантичної угоди, 5 стаття НАТО", - наголошує Порошенко.
"Україна має отримати це, а НАТО має прийняти. Бо сьогодні НАТО більше зацікавлене в членстві України, ніж Україна в членстві в НАТО", - вважає п'ятий президент.
"Якщо і проводити будь-які переговори з Путіним, то переговори можуть бути лише за фактом, що НАТО не піддалося на шантаж Путіна. НАТО відкрило двері і прийняло Україну до себе до складу. В цій ситуації - це буде єдиною гарантією безпеки", - резюмує Порошенко.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.69
Купівля 40.69Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.24Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе