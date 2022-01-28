Порошенко після зустріч із делегацією Конгресу США: єдність довкола України, сильна армія і дипломатія – ось що зупинить Путіна
Західні союзники наполегливо радять політичним силам всередині України об’єднатися перед загрозою широкомасштабного російського вторгнення. Про це після зустрічі лідерів фракцій Верховної Ради з двопартійною делегацією Конгресу США повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко
"Це була дуже своєчасна зустріч. Візит такої представницької делегації Конгресу США на чолі з головою Комітету у закордонних справах, яка представляє і Демократичну, і Республіканську партії, є символом двопартійної підтримки, яку Україна має зараз з боку США. Це символ єдності всього демократичного світу навколо допомоги Україні. І перший меседж, який висловив глава делегації, глава Комітету у закордонних справах – тоді, як ми демонструємо солідарність з Україною всього світу, ми наполегливо вимагаємо єдності всередині країни. Це була перша фраза, і далі рефреном у всіх виступах конгресменів незалежно від партій, було: будь ласка, забезпечте єдність. У жодному разі не можна допускати внутрішніх чвар", – зазначив Порошенко.
"Безумовно, я підтримав такий меседж, бо тільки через єдність ми можемо сьогодні зробити Україну сильнішою. А якщо ми зробимо Україну сильнішою, це буде позиція щодо забезпечення миру, бо на сильну Україну, яка має підтримку всього світу, для Путіна буде дуже небезпечно нападати", – переконаний п’ятий президент.
"Друге питання було – чим допомогти. Наприкінці минулого року США додали 200 млн військової допомоги, 300 млн дол. було зроблено в перші тижні цього року. Це вже 500, ще 500 млн буде терміново надано по терміновим дебатам у випадку початку агресії. І зараз обговорюється ще додатково 300 млн", – повідомив Петро Порошенко.
"Було запитання: що робить Україна? Якщо ми робимо єдність у світі, де єдність всередині України? Якщо 1,2 млрд євро дає Єврокомісія макрофінансової допомоги, США починають обговорювати кредитні гарантії саме в такій формі, як ми розробили і представили в 2014-2015 роках з боку США.
Моя позиція: Україна зі свого боку має прийняти зміни до бюджету і нарешті виділити 50 млрд гривень для української армії. Для того, щоб український воїн отримував поза фронтом 25 тисяч, а на фронті – 50 тисяч гривень на місяць", – вважає Петро Порошенко.
"Треба забезпечити формування стратегічних резервів, які дозволять нам терміново відреагувати у випадку початку агресії. Забезпечити Державне оборонне замовлення і розгортання першої черги резерву. Це не є паніка. Це абсолютно спокійний, але компетентний, професійний і досвідчений підхід, як зупинити Путіна. Дипломатія і сильна армія. Можна навпаки – сильна армія і дипломатія", – наголошує Порошенко.
"Я дуже вдячний нашим партнерам зі США, що такий підхід був повністю підтриманий", – резюмує Петро Порошенко.
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