Порошенко про рішення суду у справі MH17: на Путіна неминуче чекає вирок

Про це Петро Порошенко написав у Facebook.

Він привітав рішення суду у справі MH17: "Сколько веревочке не виться, а конец будет"… саме цю російську приказку Путін мав би згадати сьогодні, отримуючи новини із Гааги, міста його сумного майбутнього".

"Суд визнав, що війну проти України Кремль веде з 2014 року, і ми правильно зробили, що започаткували цей міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності. Тоді мало хто вірив, що це дасть результат. Але, пішовши на цей крок, ми зруйнували десятки російських фейків щодо збиття малайзійського літака в українському небі", – нагадав п’ятий Президент.

"Рішення суду у справі MH17 створило прецедент для вироку фюреру Росії та його посіпак. Цей вирок неминуче чекає на Путіна за геноцид, тероризм та інші криваві злочини проти українців", – переконаний Петро Порошенко.

"Після збиття лайнера спливло майже вісім з половиною років. Час нехай і повільно, але працює на правду. Тому за справедливість завжди треба боротися!" – наголошує Порошенко.

Суд у Гаазі сьогодні, 17 листопада, озвучив вирок у справі збитого над Донеччиною літака рейсу MH17. Згідно з ним винними у трагедії визнали підконтрольну Росії "ДНР" та Ігоря Гіркіна і його підлеглих – Сергія Дубинського та Леоніда Харченка.

Гаазький окружний суд у Схіпхолі, який розглядав справу про збиття рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 році, вважає, що підозрюваних у справі може бути більше, ніж четверо, яким було винесено вирок.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb