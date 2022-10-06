Порошенко про восьмий пакет санкцій ЄС: крок у вірному напрямку, але потрібне повне ембарго на російський експорт

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Восьмий пакет санкцій з боку Євросоюзу – це вірний крок у напрямку послідовного та системного послаблення військової машини путінського режиму та протидії його агресивній політиці проти України та всього демократичного світу. Проте, цього все ще недостатньо для нашої спільної Перемоги", – зауважив Порошенко.

"Необхідні рішучі та потужні санкції для повного енергетичного ембарго Російської Федерації, включно з нафтою, газом та ядерною енергією. Треба позбавляти агресора можливостей міжнародної торгівлі та остаточно відрізати російський банківський сектор від світової фінансової системи. Потрібні депутінізація росії та глобальна антипутінська коаліція", – наголосив Петро Порошенко.

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