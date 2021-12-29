Порошенко у другому турі виграє у Зеленського, - опитування

Такі дані оприлюднили соціологи під час прес-конференції "Новорічні сподівання і несподіванки: з якими почуттями і думками українці проводжають старий і зустрічають Новий рік". Організатором дослідження є Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова.



Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, у першому турі В. Зеленський отримав би 17,5% від усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За П. Порошенка готові голосувати відповідно 11% і 16% опитаних.



У другому турі П. Порошенко обходить В. Зеленського. За Петра Порошенка готові голосувати 50,1% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За Володимира Зеленського 49,9%.



Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 73%, Петро Порошенко - 24%.



Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.



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