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Порошенко у Рівному: церква, яка керується з Москви, – не українська церква і має називатись московською

16 січня, 2023 понедiлок
09:47
Суспільство Порошенко у Рівному

Петро та Марина Порошенки у Свято-Покровському кафедральному соборі Рівного взяли участь у молебні, який очолив Архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон

Про це передає пресслужба "Європейської Солідарності".

"Рівно 4 роки тому Свято-Покровський кафедральний собор у Рівному став першим, куди ми привезли Томос. І сьогодні ми саме тут, щоб подякувати Владиці Іларіону та всій рівненській громаді, яка стала одним із лідерів, адже понад 100 парафій перейшли до ПЦУ. Це – вибір людей, свідома правильна позиція", – сказав Порошенко. 

"Сьогодні разом з вірянами у Рівному помолилися за всіх безневинних жертв з Дніпра, яких вчора безжально вбив російський ворог, поціливши ракетою у багатоповерхівку", – зазначив Порошенко. 

П‘ятий президент передав вірянам вітання від імені Вселенського Патріарха Варфоломія. "Я маю високу честь передати вам вітання від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, який підписав нам Томос і який запросив мене на річницю Томоса бути на Фанарі. І з великою любов’ю до Бога, з великою любов’ю до України ми продовжуємо роботу про визнання нашої церкви православними церквами всього світу", – сказав Порошенко. 

Він також наголосив, що церква Московського патріархату має припинити обман, відповідно до закону змінити свою назву і вказати свій зв’язок з РПЦ.

"Відхід всього світу від московської церкви – для нас це принципово важливо. Ми не можемо прийняти і змиритися, коли московські попи не відспівують наших загиблих. Ми не можемо змиритися, коли московські попи сидять в залі кривавого вбивці Путіна і вітають створення "Донецьких", "Луганських" та інших чортівських республік, анексуючи Україну. Це – не наша церква", – констатує Петро Порошенко. 

"Ми прийняли закон, і я його підписав у 2019 році, який називається "Про свободу совісті і релігійних організацій". Там все чітко написано. Церква, яка має центр управління за межами України в країні-агресорі, в Москві, має називатися московською. Треба людям казати правду. Ми вітаємо дії СБУ, яка нарешті після трьох років після зміни керівництва вже не перешкоджає переходу парафій до ПЦУ, а інколи навіть і притягає колаборантів і п’яту колону до відповідальності", – зазначає Порошенко. 

Він також відзначив, що зараз відбуваються величезні, рушійні позитивні зміни. "Відбулася перша різдвяна служба Поедстоятеля в Києво-Печерській Лаврі. 19 відбудеться друга служба українською мовою нарешті в Лаврі на Богоявлення. Це все рушійні зміни. Але це тільки початок", – вважає Порошенко. 

"Ми сьогодні молимося за перемогу. Я хочу помолится за наших воїнів. Бо лише днями я приїхав з-під Бахмута і з-під Соледару і можу сказати, що попри всі труднощі, перемога буде за нами", – наголосив Петро Порошенко. 

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Петро Порошенко
Рівне
Рівненщина
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