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Порошенко з волонтерами купив 150 генераторів і розказав, куди вони підуть

14 березня, 2023 вiвторок
19:07
війна з Росією

150 генераторів купив Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" і компанією "Рошен"

Техніка буде використана для оснащення мобільних майстерень та пересувних лазень – розповідає Петро Порошенко. 

У військах на такі обладнані вагончики величезний попит. Щоб прискорити виготовлення лазень і майстерень, відкривають ще один виробничий майданчик – каже Порошенко. 

"Зараз ситуація з енергетикою вже не така критична. Але ми разом зі "Справою Громад" і "Рошеном" прийняли рішення і купили генератори у виробника. Ціни – точно конкурентоздатні. Тому що кошти для допомоги армії мають використовуватися найкращим і найефективнішим способом", – пояснює Порошенко. 

"150 генераторів будуть встановлені або на банно-пральний комплекс, або на майстерню для відновлення боєздатності наших бригад на фронті", – розповідає Петро Порошенко. 

"Ми робимо максимум для того, щоб забезпечити і встигнути до контрнаступу. Ми завершили переговори і відкриваємо третій майданчик для виробництва. Бо нинішня швидкість нас не влаштовує", – зазначає п’ятий президент. 

Він подякував усім небайдужим українцям, які донатять на ЗСУ. 

"Це наш з вами внесок в перемогу, у контрнаступ. І це найкращий спосіб використання вашої допомоги", – переконаний Петро Порошенко. 

Мобільні лазні – це спільний проєкт Фонду Порошенка та ГО "Справа Громад". Волонтери кажуть: черга за цими комплексами величезна. Щоб прискорити процес, деякі військові підрозділи передають волонтерам порожні контейнери та причепи, а майстри їх обладнують під банно-пральні комплекси. 

"Один із наших пріоритетів – берегти високий морально-психологічний стан та вмотивованість бійців. Для цього 5 місяців тому наша команда інженерів з нуля розробила та поставила на потік військові лазневі комплекси. Зараз черга на лазні вишикувалася вже з величезної кількості бригад, тому ми стараємося якнайшвидше задовольнити всі потреби війська", – пояснює Петро Порошенко.

Перші мобільні лазні, виготовлені коштом Фонду Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад" отримали бійці легендарної 25-ї бригади, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм. Потреба у таких комплексах – до півтори тисячі штук. До кінця року у плані ГО "Справа Громад" зробити не менше 100 таких комплексів. Фонд Порошенка традиційно подвоює суму зібраних волонтерами коштів. 

Як відомо, Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували для військових пересувну ремонтну майстерню на базі британської вантажівки DAF.

Волонтери кажуть: критична потреба армії у таких машинках вимірюється у багатьох сотнях.

"Пересувне СТО, на шасі Leyland DAF, з багатою комплектацією приладів та інструментів – від верстатів до зварювальних напівавтоматів. З усіма мислимими та немислимими ключами та домкратами", – пояснює Юрій Бірюков і додає – ремонт поламаної або підбитої техніки не менш важливий за її постачання.

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