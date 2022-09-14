Про це заявив віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства культури та національної спадщини Пьотр Глінський.

"Донині в багатьох польських музеях стоять порожні рами – символ польських втрат у війні. Ми відкриваємо національну акцію "Порожні рамки", яка має на меті нагадати про твори мистецтва та пам’ятники, пограбовані під час Другої світової війни як німецькими, так і російськими окупантами, – сказав він.

За словами віце-прем'єра, Польща ніколи не припинить пошук і повернення вкрадених під час війни культурних цінностей. Згідно з міжнародним правом, Росія зобов’язана повернути польські культурні цінності, вкрадені під час війни.

"Справи про розкрадання культурних цінностей не втрачають давності – не лише в етико-моральному вимірі, а й у сфері міжнародного права", - зазначив Глінський.

Віцепрем'єр-міністр наголосив, що викрадені твори мистецтва ідентифіковані в колекціях Музею образотворчого мистецтва. А. Пушкіна в Москві: одна картина походить із довоєнної колекції Вілянова, одна – із колекції Познані, три – із довоєнної колекції маєтку Чарторийських у Голухові, одна картина – з Лодзі та одна – із Вроцлава.

Крім того, за словами Глінського, у 12 містах по всій Польщі будуть розміщені спеціальні дошки, які нагадуватимуть про польські війни у ​​сфері культури.

16 серпня Богдан-Олег Горобчук розповів, як Росія краде наших митців, привчила світ до того, що українського мистецького авангарду не існує і як це дозволяє росіянам, фактично, приховувати потужний вплив України на світове мистецтво

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb