"Порожні рамки": Польща подасть заяви до Росії щодо розграбованих творів культури
Польща надасть Росії ще сім заяв про реституцію творів мистецтва, вивезених до СРСР під час Другої світової війни
Про це заявив віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства культури та національної спадщини Пьотр Глінський.
"Донині в багатьох польських музеях стоять порожні рами – символ польських втрат у війні. Ми відкриваємо національну акцію "Порожні рамки", яка має на меті нагадати про твори мистецтва та пам’ятники, пограбовані під час Другої світової війни як німецькими, так і російськими окупантами, – сказав він.
За словами віце-прем'єра, Польща ніколи не припинить пошук і повернення вкрадених під час війни культурних цінностей. Згідно з міжнародним правом, Росія зобов’язана повернути польські культурні цінності, вкрадені під час війни.
"Справи про розкрадання культурних цінностей не втрачають давності – не лише в етико-моральному вимірі, а й у сфері міжнародного права", - зазначив Глінський.
Віцепрем'єр-міністр наголосив, що викрадені твори мистецтва ідентифіковані в колекціях Музею образотворчого мистецтва. А. Пушкіна в Москві: одна картина походить із довоєнної колекції Вілянова, одна – із колекції Познані, три – із довоєнної колекції маєтку Чарторийських у Голухові, одна картина – з Лодзі та одна – із Вроцлава.
Крім того, за словами Глінського, у 12 містах по всій Польщі будуть розміщені спеціальні дошки, які нагадуватимуть про польські війни у сфері культури.
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