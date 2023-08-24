Портников: Я впевнений, це остання війна, яка дасть нам можливість вибратися з-під уламків імперії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На мою думку, ми маємо зробити висновки з цих подій, які ми переживаємо сьогодні. Дуже важливо – робити правильні висновки. Багато, хто говорить, що це не перша і не остання війна Росії й України. Я відношуся до тих людей, які вважають, що це непроста війна, непросте випробування, але це остання така війна. Я абсолютно впевнений, що після цієї війни Україна стане частиною цивілізованого світу, членом ЄС та НАТО, отримає реальні гарантії безпеки. Так, це буде не просто і дуже дорогою ціною. Але найголовніше, що завжди треба пам'ятати, - ми зараз маємо абсолютно неймовірний шанс закрити сторінку наших стосунків, нашого конфлікту з Росією, який продовжується сторіччями", - зауважив журналіст.

Віталій Портников зазначив, що це зробили всі ніші нації, які намагалися вибратися з-під уламків імперії та з-під її опіки. Так це зробили наші сусіди з Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії. Ці всі країни у різний час були частиною Російської імперії. А зараз вони усвідомлюють, що їм нічого не загрожує, бо мають ядерну парасольку США. Ці країни сьогодні є свідками агонії імперії, яка відбувається зараз на нашій землі.

"Я абсолютно впевнений, що росіяни ніколи не підуть на ядерний конфлікт з цивілізованим світом. Нам важливо зараз отримати гарантії безпеки від НАТО, щоб росіяни знали, що будь-який їхній наступний напад, буде оплачений дорогою ціною російських життів. Ми маємо зробити багато висновків. Перше – мати консолідоване, антипопулістське суспільство, яке не вірить у безглузді обіцянки. Друге – провести всі ті реформи, які сьогодні вимагає від нас цивілізований світ. Зараз суспільство готове до державності й жертвує заради майбутньої державності життям тисяч людей, які гинуть російсько-українському фронті. Це тільки початок цього шляху, але ми маємо його пройти гідно", - підсумував Портников.