Португалія підвищила рівень терористичної загрози через події в Ізраїлі

Про це повідомляє Portugal Resident.

Система внутрішньої безпеки Португалії (SSI) прийняла рішення підвищити рівень терористичної загрози в країні з помірного до значного - з огляду на те, що в контексті конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС "існують умови, які виправдовують" цю зміну".

"Служба розвідки безпеки (SIS), як орган, відповідальний за оцінку загроз, протягом цих днів, у тісній і постійній співпраці зі своїми міжнародними та національними партнерами в контексті системи внутрішньої безпеки, систематично збирала докази, що дозволили б, в контексті потенційних агентів загрози, ідентифікувати і охарактеризувати наміри і потенціал. Таким чином, Служба розвідки вважає, що існують умови, які виправдовують зміну ступеня терористичної небезпеки", - йдеться у повідомленні.