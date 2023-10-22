Португалія підвищила рівень терористичної загрози через події в Ізраїлі
Португалія підвищила рівень терористичної загрози із "помірного" до "значного" у зв’язку з війною між Ізраїлем та ХАМАС
Про це повідомляє Portugal Resident.
Система внутрішньої безпеки Португалії (SSI) прийняла рішення підвищити рівень терористичної загрози в країні з помірного до значного - з огляду на те, що в контексті конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС "існують умови, які виправдовують" цю зміну".
"Служба розвідки безпеки (SIS), як орган, відповідальний за оцінку загроз, протягом цих днів, у тісній і постійній співпраці зі своїми міжнародними та національними партнерами в контексті системи внутрішньої безпеки, систематично збирала докази, що дозволили б, в контексті потенційних агентів загрози, ідентифікувати і охарактеризувати наміри і потенціал. Таким чином, Служба розвідки вважає, що існують умови, які виправдовують зміну ступеня терористичної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
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Зранку п'ятниці, 13 жовтня, у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей. Французька влада підняла рівень небезпеки до найвищого. Рішення прийняли після безпекової наради за участі президента Емманюеля Макрона.
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