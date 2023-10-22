Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Португалія підвищила рівень терористичної загрози через події в Ізраїлі

Португалія підвищила рівень терористичної загрози через події в Ізраїлі

22 жовтня, 2023 неділя
12:36
Світ Португалія

Португалія підвищила рівень терористичної загрози із "помірного" до "значного" у зв’язку з війною між Ізраїлем та ХАМАС

Про це повідомляє Portugal Resident.

Система внутрішньої безпеки Португалії (SSI) прийняла рішення підвищити рівень терористичної загрози в країні з помірного до значного - з огляду на те, що в контексті конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС "існують умови, які виправдовують" цю зміну".

 "Служба розвідки безпеки (SIS), як орган, відповідальний за оцінку загроз, протягом цих днів, у тісній і постійній співпраці зі своїми міжнародними та національними партнерами в контексті системи внутрішньої безпеки, систематично збирала докази, що дозволили б, в контексті потенційних агентів загрози, ідентифікувати і охарактеризувати наміри і потенціал. Таким чином, Служба розвідки вважає, що існують умови, які виправдовують зміну ступеня терористичної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

  • Зранку п'ятниці, 13 жовтня, у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей. Французька влада підняла рівень небезпеки до найвищого. Рішення прийняли після безпекової наради за участі президента Емманюеля Макрона.

Ізраїль
Близький Схід
Португалія
тероризм
Війна в Ізраїлі
Хамас
Читайте також:
окупанти
21 жовтня, 2023 субота
Військовий експерт Грант спрогнозував, як довго може тривати російська атака на Україну
Глен Грант
21 жовтня, 2023 субота
Полковник Грант розповів, які події можуть привести до Третьої світової війни
21 жовтня, 2023 субота
Пресофіцер 3-ї ОШБр: Сили оборони мають великі успіхи з тактичної точки зору
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
22 жовтня
13:16
Оновлено
У Києві на блокпосту авто збило на смерть військового
Біля Києва на блокпості автівка на смерть збила військового: водієм виявився адвокат, - ЗМІ
13:07
Google
Google має виплатити керівниці одного з відділів $1 млн за гендерні упередження
12:58
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина направила до Єгипту літак з гуманітарною допомогою та лікарями для сектору Гази
12:52
Ексклюзив
Андрій Юсов
Кремль щомісяця мобілізує на війну 20 тисяч бійців. Але вони без патріотизму, мотивації та якісної підготовки, - представник ГУР Юсов
12:22
жінки-військові
ЗСУ отримали білизну для жінок-військовослужбовиць
12:13
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїль заявив, що ліквідував вночі заступника голови ракетних сил ХАМАС
12:03
OPINION
Олексій Панич
ПЕПи: розтягувати туфельку виробник моделі не дозволить
12:01
Український театр танцю "Життя" представив відео "Після грози" до свого 37-го дня народження
11:53
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
РФ виготовляє дрони невстановленого типу із двигунами, які були куплені на AliExpress, - Ігнат
11:51
прикордонники
У ДПСУ розповіли, в якому прикордонному регіоні фіксується найбільше ворожих ДРГ
11:32
Ексклюзив
map 20.10.23 Авдіївка
В Авдіївці ворог змушений припинити активні масові контратаки, - генерал Маломуж
11:31
Оновлено
Херсонщина
Вночі росіяни обстріляли 4 області: загинули 6 людей, пошкоджено приватні та адмінбудівлі
11:29
Оновлено
РФ вдарила ракетою по терміналу "Нової пошти" на Харківщині
РФ вдарила ракетою по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: 6 людей загинули, 16 поранено
11:22
російський військовий корабель
Росіяни вивели у Чорне море 4 кораблі, ракетоносії відсутні
11:06
США, Південна Корея
Південна Корея та США провели тижневі військові навчання
10:48
Росія вдарила по Новій пошті на Харківщині
"Кремль нехтує життям": посол США відреагувала на російський удар по терміналу "Нової пошти"
10:46
Чорне море, Крим
"Ми ухвалили неправильне рішення": спікерка парламенту Чехії про окупацію Криму у 2014 році
10:44
паспорт РФ
РФ позбавляє російського громадянства жителів ОРЛО, які відмовились брати участь у війні проти України
10:37
Ексклюзив
евакуація військових
Командування Медичних сил ЗСУ блокує процес надання необхідної допомоги від Заходу, - волонтерка Корчинська
10:23
кадирівці
Кадирівці залякують та відбирають магазини у місцевих жителів в Токмаку, - "Атеш"
10:08
OPINION
Сергій Громенко
Як історія позначилася на результатах польських виборів
10:03
Сирія
ЦАХАЛ завдав ударів по 2 аеропортах Сирії, - ЗМІ
10:00
Інтерв’ю
Андрій Юсов
Російські обстріли української енергетичної інфраструктури: представник ГУР Юсов розповів, чи будуть удари у відповідь
09:56
Анналена Бербок
"Це питання життя та смерті": МЗС Німеччини відкинуло заклики припинити гуманітарну допомогу сектору Гази
09:45
Роб Бауер
У НАТО стурбовані зміцненням відносин Росії та Китаю в Арктиці, - Bloomberg
09:41
землетрус
У Непалі зафіксували землетрус магнітудою 6,1
09:29
знищені окупанти
Втрати російської армії на війні в Україні становлять до 290 тис. військових, - британська розвідка
09:09
За добу росіяни випустили рекордну кількість авіабомб по Херсонщині, - Гуменюк
08:55
Наслідки російського обстрілу Куп'янська 22 жовтня
Окупанти зранку обстріляли Куп'янськ: поранено 3 людей, серед них двоє підлітків
08:44
На фото: система ППО
Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили російську ракету і 6 ударних дронів
08:32
потяг Варшава – Рава-Руська
Пропагандисти РФ поширюють фейк, що маршали в українських потягах виявлятимуть "нелояльних до Зеленського пасажирів"
08:30
Ентоні Блінкен
Ліванський народ постраждає, якщо його втягнуть у війну Ізраїлю та ХАМАСу, - Блінкен
08:26
OPINION
Віталій Портников
Росіяни гинуть під Авдіївкою. Колонка Віталія Портникова
08:17
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган провів телефонну розмову з лідером ХАМАСу
08:05
Інфографіка
втрати окупантів
Російська армія за добу втратила 18 танків, 15 артсистем і майже тисячу солдатів, - Генштаб
08:02
OPINION
Віталій Бала
Як не корупціонер-мародер, то повний непрофесіонал...
07:54
Ллойд Остін
США розгорнуть на Близькому Сході додаткові системи ППО, - Остін
07:40
ЗСУ
ЗСУ відкинули росіян із західної околиці Роботиного, – ISW
01:19
Інфографіка
Александер Чеферін
Думаю, Італія виграє в України. Інакше буде катастрофа, - президент УЄФА про відбір на Євро-2024
00:53
Секретар РНБО Олексій Данілов
Жодних перемовин поки РФ продовжує окупацію українських територій, - Данілов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV