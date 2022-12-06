Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра між Португалією та Швейцарією розпочнеться в Лусаїлі о 21:00. Наживо її покаже Megogo.

Португалія на груповому раунді перемогла Гану (3:2), Уругвай (2:0), поступилася Південній Кореї (1:2) та фінішувала у квартеті H першою.

Швейцарія здолала Камерун (1:0), Сербію (3:2), програла Бразилії (0:1) та стала у групі G другою

У чвертьфіналі ЧС-2022 переможець пари Португалія - Швейцарія 10 грудня зустрінеться із сильнішим у протистоянні між Іспанією та Марокко.

ЧС-2022

1/8 фіналу

Португалія - Швейцарія

Лусаїл, стадіон "Айконік"

6 грудня, 21:00

Пряма трансляція на Megogo

5 грудня у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті збірна Хорватії здолала Японію. У іншому матчі понеділка збірна Бразилії перемогла Південну Корею - 4:1.

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