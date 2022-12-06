Португалія - Швейцарія: Де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
У вівторок, 6 грудня, збірні Португалії та Швейцарії визначать останнього чвертьфіналіста чемпіонату світу-2022 з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між Португалією та Швейцарією розпочнеться в Лусаїлі о 21:00. Наживо її покаже Megogo.
Португалія на груповому раунді перемогла Гану (3:2), Уругвай (2:0), поступилася Південній Кореї (1:2) та фінішувала у квартеті H першою.
Швейцарія здолала Камерун (1:0), Сербію (3:2), програла Бразилії (0:1) та стала у групі G другою
У чвертьфіналі ЧС-2022 переможець пари Португалія - Швейцарія 10 грудня зустрінеться із сильнішим у протистоянні між Іспанією та Марокко.
ЧС-2022
1/8 фіналу
Португалія - Швейцарія
Лусаїл, стадіон "Айконік"
6 грудня, 21:00
Пряма трансляція на Megogo
- 5 грудня у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті збірна Хорватії здолала Японію. У іншому матчі понеділка збірна Бразилії перемогла Південну Корею - 4:1.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 40.83Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе