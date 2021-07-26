Португалія відкрилася для українських туристів

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.



"Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - написав Кулеба.



Згідно з повідомленням на урядовому сайті Tripadvisor, в'їзд громадянам України дозволений з 26 липня по 8 серпня.



Для в'їзду необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду або довідку про результати швидкого тесту на антитіла COVID-19, зроблений в період не більше ніж 48 годин до в'їзду в країну. Також в'їзд дозволений для громадян з COVID-сертифікатом, виданим у будь-якій країні ЄС.

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