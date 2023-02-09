Португалія відправить Україні три танки Leopard 2 наступного місяця
Португалія ремонтує деякі свої танки Leopard 2 і наступного місяця відправить три з них в Україну
Про це, як повідомляє Reuters, заявив у середу, 8 лютого, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.
"Зараз ми реалізуємо план відновлення та обслуговування танків Leopard 2, і, згідно з планом, ми можемо відправити три з них у березні", – сказав Кошта під час виступу в парламенті.
Раніше, в суботу, прем'єр повідомляв, що його країна веде переговори з Німеччиною про отримання запчастин, необхідних для ремонту непрацездатних танків Leopard, які є на озброєнні Португалії.
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