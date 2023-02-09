Португалія відправить Україні три танки Leopard 2 наступного місяця

Про це, як повідомляє Reuters, заявив у середу, 8 лютого, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

"Зараз ми реалізуємо план відновлення та обслуговування танків Leopard 2, і, згідно з планом, ми можемо відправити три з них у березні", – сказав Кошта під час виступу в парламенті.

Раніше, в суботу, прем'єр повідомляв, що його країна веде переговори з Німеччиною про отримання запчастин, необхідних для ремонту непрацездатних танків Leopard, які є на озброєнні Португалії.