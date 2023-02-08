Шведський парламент підтримав виділення Україні військової допомоги на понад $400 млн
Парламент Швеції схвалив надання Україні пакету військової допомоги на суму 4,3 млрд шведських крон (близько $406 млн)
Про це йдеться на сайті парламенту Швеції.
Шведський парламент у середу, 8 лютого, схвалив пропозицію уряду про додаткові зміни до бюджету країни. Ними, зокрема, передбачено надання України військової техніки на суму 4,3 млрд шведських крон (близько $406 млн).
Швеція передасть техніку, без якої зможуть обійтися збройні сили країни. Так, пакет допомоги включає протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 і шведські бойові машини піхоти Combat Vehicle 90.
Ухвалені зміни до законодавства набудуть чинності 13 лютого.
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