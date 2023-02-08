Про це йдеться на сайті парламенту Швеції.

Шведський парламент у середу, 8 лютого, схвалив пропозицію уряду про додаткові зміни до бюджету країни. Ними, зокрема, передбачено надання України військової техніки на суму 4,3 млрд шведських крон (близько $406 млн).

Швеція передасть техніку, без якої зможуть обійтися збройні сили країни. Так, пакет допомоги включає протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 і шведські бойові машини піхоти Combat Vehicle 90.

Ухвалені зміни до законодавства набудуть чинності 13 лютого.