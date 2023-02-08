"Порушив питання щодо F-16": Кулеба поговорив про надання бойових літаків із очільником МЗС Нідерландів
Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою надання Україні бойових літаків F-16
Про це він написав у twitter.
Кулеба також подякував Нідерландам за останнє рішення, стосовно надання Україні танків.
"Я поговорив з Вопке Гукстрою з приводу координації наших міжнародних кроків, оскільки повномасштабне вторгнення Росії наближається до річної позначки. Я подякував за останнє рішення щодо танків. Я також підняв питання про F-16. Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими країнами щодо бойової авіації", - написав очільник МЗС,
- У середу, 8 лютого, Володимир Зеленський виступив у парламенті Великої Британії, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це — "крила для свободи".
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