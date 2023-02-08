Про це він написав у twitter.

Кулеба також подякував Нідерландам за останнє рішення, стосовно надання Україні танків.

"Я поговорив з Вопке Гукстрою з приводу координації наших міжнародних кроків, оскільки повномасштабне вторгнення Росії наближається до річної позначки. Я подякував за останнє рішення щодо танків. Я також підняв питання про F-16. Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими країнами щодо бойової авіації", - написав очільник МЗС,