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Головна війна з Росією "Порушив питання щодо F-16": Кулеба поговорив про надання бойових літаків із очільником МЗС Нідерландів

"Порушив питання щодо F-16": Кулеба поговорив про надання бойових літаків із очільником МЗС Нідерландів

8 лютого, 2023 середа
18:43
війна з Росією Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ

Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою надання Україні бойових літаків F-16

Про це він написав у twitter.

Кулеба також подякував Нідерландам за останнє рішення, стосовно надання Україні танків.

"Я поговорив з Вопке Гукстрою з приводу координації наших міжнародних кроків, оскільки повномасштабне вторгнення Росії наближається до річної позначки. Я подякував за останнє рішення щодо танків. Я також підняв питання про F-16. Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими країнами щодо бойової авіації", - написав очільник МЗС,

  • У середу, 8 лютого, Володимир Зеленський виступив у парламенті Великої Британії, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це — "крила для свободи".
Нідерланди
Дмитро Кулеба
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