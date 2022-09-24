Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Чехія - Португалія закінчився поразкою господарів з рахунком 0:4. У ворота чехів дублем відзначився Діогу Далот, по голу забили Бруно Фернандеш і Діогу Жота.

На останніх секундах першого тайму Чехія мала шанс скороти відставання, коли рахунок був 0:2, але Патрік Шик не зумів реалізувати пенальті.

Після 5-х матчів Португалія з 10 очками очолює 2 групу елітного дивізіону Ліги націй. Слідом йде Іспанія - 8 очок. Швейцарія з 6 балами йде третьою. Чехія - четверте місце - 4 набраних пункти.

Ліга націй

Дивізіон А. 5-й тур

23 вересня

Чехія - Португалія 0:4

Голи: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82

23 вересня збірна Грузії здолала Північну Македонію і достроково вийшла в дивізіон B.

24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.

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