Португальський тренер подав у відставку після поразки на ЧС-2022
Португалець Паулу Бенту подав у відставку після поразки від Бразилії у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє BBC.
Бенту оголосив про відставку після гри першого раунду плей-офф, в якій корейці програли бразильцям з рахунком 1:4.
"Ми повинні думати про майбутнє, і воно буде не зі збірною Південної Кореї. Я оголосив гравцям і президенту федерації про своє рішення, яке було ухвалено ще у вересні. Сьогодні я це підтвердив і маю подякувати їм за все, що вони зробили для мене. Дуже радий і пишаюся тим, що був їхнім тренером", - сказав Бенту.
На груповому раунді ЧС-2022 Південна Корея зіграла внічию з Уругваєм (0:0), програла Гані (2:3), здолала Португалію (2:1) та стала другою у квартеті H.
53-річний Паулу Бенту очолював збірну Південної Кореї з 2018 року. Також він тренував португальський "Спортинг", бразильський "Крузейро", грецький "Олімпіакос", китайський "Чунцінь Ліфань" та збірну Португалії.
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5 грудня у 1/8 фіналу збірна Бразилії перемогла Південну Корею - 4:1.
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