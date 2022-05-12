Про це повідомляє пресслужба російського зовнішньополітичного відомства.

"У Гельсінкі повинні усвідомлювати відповідальність і наслідки такого кроку. Приєднання Фінляндії до НАТО завдасть серйозних збитків двостороннім російсько-финським відносинам, підтримці стабільності та безпеки у північноєвропейському регіоні. Росія буде змушена зробити кроки у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру з метою купірування загроз, що виникають у зв'язку з цим для національної безпеки".

Також на вступ Фінляндії у НАТО відреагував "рот Путіна" Дмитро Песков, інформує "ВВС Росія".

"Вступ до НАТО безумовно загрожує безпеці Росії. Розширення Альянсу не робить Євразійський континент стабільнішим та безпечнішим.Дії Росії у відповідь на вступ Фінляндії залежатимуть від ступеня просування військової інфраструктури альянсу до кордонів країни", - заявив речник президента Росії.

Сьогодні, 12 травня, у спільному зверненні президент країни Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін оголосили про намір Фінляндії вступити до НАТО.

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