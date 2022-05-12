English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Порушення "давньої історії добросусідства". Росія погрожує Фінляндії через її намір приєднатися до НАТО

Порушення "давньої історії добросусідства". Росія погрожує Фінляндії через її намір приєднатися до НАТО

12 травня, 2022 четвер
16:04
Світ Фінляндія

МЗС РФ назвало заяву президента і прем'єр-міністра Фінляндії "радикальним зміною зовнішньополітичного курсу країни", на який Росія "буде змушена зробити кроки у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру"

Про це повідомляє пресслужба російського зовнішньополітичного відомства.

"У Гельсінкі повинні усвідомлювати відповідальність і наслідки такого кроку. Приєднання Фінляндії до НАТО завдасть серйозних збитків двостороннім російсько-финським відносинам, підтримці стабільності та безпеки у північноєвропейському регіоні. Росія буде змушена зробити кроки у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру з метою купірування загроз, що виникають у зв'язку з цим для національної безпеки".

Також на вступ Фінляндії у НАТО відреагував "рот Путіна" Дмитро Песков, інформує "ВВС Росія".

"Вступ до НАТО безумовно загрожує безпеці Росії. Розширення Альянсу не робить Євразійський континент стабільнішим та безпечнішим.Дії Росії у відповідь на вступ Фінляндії залежатимуть від ступеня просування військової інфраструктури альянсу до кордонів країни", - заявив речник президента Росії.

  • Сьогодні, 12 травня, у спільному зверненні президент країни Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін оголосили про намір Фінляндії вступити до НАТО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Фінляндія
НАТО
Читайте також:
Чалий
11 травня, 2022 середа
Китай перейшов від спостереження до нейтралітету: керівництво образило те, що Путін в Україні програє, - дипломат Чалий
Пентагон
12 травня, 2022 четвер
США обмежили передачу Україні розвідданих про вище військове командування РФ, - Washington Post
путін путлер
11 травня, 2022 середа
Путін відсторонив розвідників ФСБ від участі у війні через провали в Україні, - The Times
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.03
  • EUR
    Купівля 32.99
    Продаж 33.75
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
12 травня
16:43
Ексклюзив
Андрій Рева
Програма соціальних виплат 6 500 грн та 2000 грн немає достатнього фінансування, - ексміністр соцполітики Рева
16:41
радянський меморіал у Ризі
Латвійський сейм дав дозвіл знести радянський пам'ятник у Ризі
16:38
біженці
Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту
16:36
Ексклюзив
Євген Чуднецов
Тортури струмом і зламані плоскогубцями зуби: Євген Чуднєцов, який був у полоні "ДНР", тепер воює на Азовсталі
16:26
Епіфаній
Митрополичий фонд залучив 20 млн гривень для будівництва житла на Київщині
16:19
ДБР
Закликала підлеглих зрадити Україну та співпрацювати з окупантами: судді з Харківщини повідомили про підозру в держзраді
16:12
Apple
App Store в РФ більше не приймає оплату через мобільні платежі, - Федоров
16:05
Еспресо
Еспресо очолив рейтинг українських телеканалів, які найкраще дивляться на youtube
16:04
Ексклюзив
На Харківщині ЗСУ майже вийшли на кордон з Росією, - депутат Харківської міськради
15:58
Panzerhaubitzen 2000
Нідерланди передадуть Україні 5 САУ Panzerhaubitze 2000
15:54
Борис Джонсон
Я не бачу можливості нормалізувати відносини з Путіним, - Борис Джонсон
15:52
хабар
Отримав 1 млн грн "відкату" за забезпечення правоохоронців на фронті: судитимуть ексначальника департаменту Нацполіції
15:51
острів Зміїний
Росіяни нарощують військову присутність на острові Зміїний, щоб блокувати українські морські комунікації, - речник Міноборони України
15:29
РФ засудила п'ятьох кримських татар на 62 роки ув'язнення сумарно за сфабрикованими справами
15:16
Ексклюзив
марка Русский военный корабль
Україна переможе Росію, як Давид переміг Голіафа. Психологічний практикум Олега Романчука
15:13
ЄС Україна
Європейський Союз відправить Україні другий транш допомоги у €600 млн до 20 травня
15:09
"Села" для біженців і виплати для приймаючих сімей. Влада Брюсселя оприлюднила плани щодо українців у Бельгії
15:05
Binance
Криптобіржа Binance закрила перекази та виведення грошей у іноземні банки для росіян
14:59
монумент "Три сестри"
На Чернігівщині почали зносити монумент "Три сестри", присвячений "дружбі" України, Білорусі й РФ
14:56
Ексклюзив
Україна Росія переговори
Важливо, щоб Україна ніколи не погодилась на визнання окупованих територій, - журналіст Цимбалюк
14:53
ірпінь
Зруйновано близько 70% міста: мер показав, як виглядає звільнений від окупантів Ірпінь
14:52
Азовсталь
Росія не погодилася на процедуру "екстракшн" з Азовсталі. Почався новий раунд перемовин
14:43
Верховна Рада
Рада затвердила наказ президента про примусове вилучення активів Сбєрбанку Росії і ВЕБ.РФ в Україні
14:37
Приват24
ПриватБанк попередив про проблеми під час входу в Приват24
14:27
Ексклюзив
Пєсков
Дмитро Пєсков дуже добре рекламує НАТО для Фінляндії, Швеції та України, - журналіст Цимбалюк
14:24
окупанти обстріляли обстріл
Окупанти обстріляли Дергачі на Харківщині: є загиблі й поранені
14:20
Окупанти обстріляли
"Обидві сторони готові до тривалої війни": експерти NBC News про подальший перебіг вторгнення Росії в Україну
14:12
На Луганщині до Попаснянської громади завезли гумдопомогу й евакуювали звідти жінку
14:08
Бен Воллес
Путін повинен змиритися з тим, що в підсумку він програв – міністр оборони Великобританії
14:08
Університети Бельгії пропонують мовні курси для студентів з України
13:59
Артем Ситник
Артема Ситника призначили заступником голови НАЗК
13:48
окупанти вивезли дітей
Окупанти вивезли на територію РФ 2 тис. українських дітей, - Денісова
13:42
трактор підірвався на міні
У Тростянці на Сумщині трактор підірвався на російській міні: одна людина отримала контузію
13:40
Wizz Air
Wizz Air надає 10 тис. безкоштовних квитків до Великої Британії для українських біженців
13:39
Євробачення
Другий півфінал "Євробачення": де та коли дивитися, перелік учасників
13:35
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Непокараність винуватих у депортації народів повертається новим геноцидом, - голова Меджлісу Чубаров
13:30
Сбербанк
РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ
13:22
Оновлено
Метро Київ
Метро Києва відновило рух червоною гілкою
13:08
фейковий чат-бот Є-підтримки
Шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки
13:07
До Хорватії прибуло понад 17 тис. біженців з України, 85% з них - жінки і діти
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV