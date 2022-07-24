English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Порушниками комендантської години займатимуться військкомати, - МВС

Порушниками комендантської години займатимуться військкомати, - МВС

24 липня, 2022 неділя
21:53
Суспільство Євген Єнін

В Україні порушниками комендантської години будуть цікавитися центри комплектування Збройних сил України. Однак це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ наступного дня

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю Telegraf. 

Він розповів, що значна частина українців, серед них його друзів та знайомі, пішли на фронт за своєю ініціативою, хоча могли б уникнути цього, оскільки були не в першій черзі мобілізації.

"А дехто активно проводить час на пляжах чи вечірках. Це все є несправедливим. Ми загалом активно допомагаємо центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв. Тому у нас по багатьох областях налагоджена дуже щільна співпраця. Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію людей військові комісари подивляться в першу чергу", - сказав заступник міністра внутрішніх справ.

За його словами, у перші дні повномасштабного вторгнення українці більш відповідально ставилися до дотримання комендантської години.

"Сьогодні певна категорія людей розслабилась. Тому має діяти певний адміністративний примус. Зараз немає адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Є практика притягнення за злісну непокору співробітникам поліції, за перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння, а от важелів впливу на порушників комендантської години до цього часу немає. Тому ми підтримуємо впровадження адміністративної відповідальності для порушників комендантської години", - пояснив Єнін.

  • У червні після рейдів поліції столичними нічними клубами 219 чоловікам вручили повістки.
  • 4 липня кандидат юридичних наук Геннадій Дубов розповів, що за чинним законодавством України вручення повістки до військкомату може відбуватись в будь-якому місці.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
Читайте також:
Ігор Коломойський
22 липня, 2022 п'ятниця
Якщо Коломойського позбавлять громадянства і він поїде в США, до нас приїде ще 20 HIMARS, - інвестиційний банкір Фурса
Ліз Трасс
23 липня, 2022 субота
Ліз Трасс, після обрання прем'єром, обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС
23 липня, 2022 субота
У Москві помер 46-річний директор КБ, що створює російські ракетні комплекси, - ЗМІ
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 37.91
    Продаж 39.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
24 липня
21:38
Полковник ЗСУ Віталій Гуляєв
Віддав життя за Україну командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв
21:34
Ілон Маск та співзасновник Google Сергій Брін посварилися через жінку й припиняють спільний бізнес, - Wall Street Journal
21:23
Аналітика
Сергій Згурець
За 5 місяців війни Росія не змогла створити військової переваги над Збройними силами України. Колонка Сергія Згурця
20:54
Ексклюзив
путін шойгу автомат
Потенціал РФ по забезпеченню військовими зменшується: максимум зберуть ще 20 тисяч, - генерал Мусаєв
20:51
ППО ЗСУ
На Хмельниччині ЗСУ знищили четверту ракету, випущену з Чорного моря
20:40
"Бачать" вертольоти й літаки за 8-18 км. ЗСУ отримали ЗРК Stormer HVM з Британії, - Defense Express
20:19
Російський винищувач Су-34
На Дніпропетровщині українська ППО збила російський штурмовий літак Су-25
20:18
Інтерв’ю
путін
Путін вже розпрощався із думкою про «Великого Петра», тепер він бореться тільки за збереження свого життя
20:11
На фото Зброійні сили України
"Ворог втрачає особовий склад", - Генштаб розповів про бойові дії на Донеччині
20:08
Після 24 лютого кількість крадіжок та грабежів скоротилася вдвічі, а ДТП - втричі
20:07
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог висновків не робить: підтягує на Південь радіолокаційні системи та ППО, - Згурець
19:57
Кіркоров їде до Криму співати перед пораненими окупантами
19:53
Борис Джонсон
Джонсон до відставки з посади прем'єра планує ще раз відвідати Україну
19:37
Процишин показав дрони, які купили для його батальйону з допомогою Фонду Порошенка
19:18
Франція
У Франції заборонять світлову рекламу вночі та кондиціонування й опалення при відчинених дверях
19:14
Ексклюзив
Молдова
Росія не зможе приєднати Придністровʼя, а тим паче захопити Молдову, - дипломат Харченко
19:14
Туреччина солдати
Турецька армія озброюється власним аналогом "стінгерів"
19:08
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Виборча кампанія в Конгрес США впливатиме на допомогу Україні, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
18:37
"Вже Захід грошей не дає, зброю також призупиняють, не посилають": як російська мати заспокоює свого сина-окупанта
18:26
Ексклюзив
Микола Маломуж
Росія намагається зупинити наступ ЗСУ та розпочати переговорний процес, - генерал Маломуж
18:25
Ексклюзив
Прапор України на острові Зміїни
В інтересах України продовжувати війну, поки РФ не втратить ресурс для наступу, - журналіст Лиховій
18:12
Інтерв’ю
Джон Гербст
Зернові переговори виглядають черговим путінським шоу, яке ні на що суттєво не вплине, – американський дипломат Гербст
17:46
ЗСУ вдарили по готелю з росіянами в Хрустальному
ЗСУ вдарили по готелю з росіянами в Хрустальному, що на Луганщині. Це міг бути HIMARS
17:41
Офіцер ЗСУ Штефан показав відео знищених на Херсонщині російських зенітно-ракетних систем
17:25
Росіяни остаточно викрали головний фонтан Маріуполя
17:25
кінотеатр
Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у кількох закордонних локаціях
17:15
Ексклюзив
російська армія
В України є ставка на обвал морального стану окупантів на Херсонщині, - експерт Defense Express Киричевський
17:12
Папа Римський
Папа Римський заявив, що має "велике бажання" відвідати Україну
16:58
На фронті загинула військова із Кременчука
16:43
Іран
Іран передав РФ бойові безпілотники, - ЗМІ
16:37
Маріуполь, завали Драмтеатру
Росіяни змінили наративи під час висвітлення авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, - Центр при РНБО
16:26
Bayraktar Байрактар
У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України
16:17
Ексклюзив
Споживчі ціни
Ціни будуть далі зростати, - керівник Центру економічної стратегії
16:07
На фото українське поле пшениці
Марченко пояснив, у чому "тупість" російських заяв про одеський порт
15:55
Торгівля кавунами
На Кубані окупанти торгують краденими херсонськими кавунами
15:52
окупанти танк
На Запоріжжі окупанти за добу зруйнували 11 цивільних об'єктів
15:45
Латвія
Україні потрібно більше HIMARS і сучасної зброї, щоб зупинити війну, - глава МЗС Латвії
15:42
Антоніу Гутерреш
Генсек ОНН пообіцяв домагатися послаблення санкцій проти РФ в обмін на розблокування українських портів, - Лавров
15:39
Росіяни відмовляються підписувати контракти з міноборони РФ, - розвідка
15:24
Піротехніки міна розмінування
Українські піротехніки за добу знешкодили 731 вибухонебезпечний предмет
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV