Порушниками комендантської години займатимуться військкомати, - МВС

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю Telegraf.

Він розповів, що значна частина українців, серед них його друзів та знайомі, пішли на фронт за своєю ініціативою, хоча могли б уникнути цього, оскільки були не в першій черзі мобілізації.

"А дехто активно проводить час на пляжах чи вечірках. Це все є несправедливим. Ми загалом активно допомагаємо центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв. Тому у нас по багатьох областях налагоджена дуже щільна співпраця. Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію людей військові комісари подивляться в першу чергу", - сказав заступник міністра внутрішніх справ.

За його словами, у перші дні повномасштабного вторгнення українці більш відповідально ставилися до дотримання комендантської години.

"Сьогодні певна категорія людей розслабилась. Тому має діяти певний адміністративний примус. Зараз немає адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Є практика притягнення за злісну непокору співробітникам поліції, за перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння, а от важелів впливу на порушників комендантської години до цього часу немає. Тому ми підтримуємо впровадження адміністративної відповідальності для порушників комендантської години", - пояснив Єнін.

У червні після рейдів поліції столичними нічними клубами 219 чоловікам вручили повістки.

4 липня кандидат юридичних наук Геннадій Дубов розповів, що за чинним законодавством України вручення повістки до військкомату може відбуватись в будь-якому місці.

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