Вручення повісток до військкомату біля церков є цілком законним, - юрист Дубов

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"З юридичної точки зору вручення повісток до військкомату не містить жодних обмежень в плані місця. Вручення повістки до військкомату повинно відбуватись уповноваженою особою у присутності особи, якій вручається повістка. Місце вручення за законодавством немає жодних обмежень", - пояснив Дубов.

Юрист наголосив, що обурення громадян щодо вручення повісток біля церков цілком виправдане.

"Якщо ж говорити про політичний та суспільний аспект щодо вручення повісток біля церков, то обурення громадян є цілком справедливим. Тобто громадяни прийшли до церкви задовольняти свої релігійні потреби й в цей священний для них момент втручається держава. Однак дії щодо вручення повісток до військкомату біля церков з точки зору чинного законодавства є законними", - наголосив він.

3 липня народний депутат Микола Княжицький повідомив, що у Львові біля церков військкомат вручає повістки чоловікам.

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