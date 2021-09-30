"Порушують принципи прийняття рішень в ОБСЄ": українська делегація у ТКГ розповіла про "дещо дивну" поведінку росіян
Під час переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі вдалося розблокувати роботу гуманітарної підгрупи
Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ щодо Донбасу у Facebook.
"Російські представники висунули пропозиції щодо "загального голосування" за окремими власними ініціативами, "голосування за замовчуванням" і тому подібні речі, які протирічать практиці перемовин та порушують принципи прийняття рішень в ОБСЄ, які передбачають прийняття усіх рішень виключно консенсусом", - йдеться у повідомленні.
Ці спроби нав’язати пропозиції не знайшли розуміння у ТКГ.
Українська делегація продовжує наполягати на необхідності звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та суворого дотримання режиму припинення вогню.
Наступне засідання заплановане на 13 жовтня.
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