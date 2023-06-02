Про це стало відомо з telegram-каналу мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, це рішення також обов'язкове для контролю всіма відповідальними службами.

"Також до контролю за доступом буде долучена громадськість. Всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Звертатися потрібно до Департаменту муніципальної безпеки. Патрульна поліція, і ми за це вдячні, допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину", - йдеться у повідомленні.

Додається також, що Київрада, на найближчому позачерговому засіданні, яке відбудеться 8 червня, звернеться до парламенту щодо встановлення відповідальності, зокрема, приватних власників приміщень укриттів, - за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.

"Хочу звернутися до мешканців столиці. Ворог зараз обстрілює столицю балістичними ракетами. Коли тривога може пролунати за лічені хвилини. Якщо ви розумієте, що так швидко не дійдете до укриття, дотримуйтеся правила двох стін у помешканні. Міська влада посилює контроль за роботою укриттів, так, питання є. І будемо працювати. Також ми продовжуємо дбати про життєзабезпечення столиці. Підтримувати місто в належному стані. І навіть в умовах воєнного стану, робити столицю гарним і комфортним містом", - резюмував Кличко.

Окрім цього, він додав, що минулого року місто виділило 320 млн гривень. Цього року - понад 900 мільйонів на облаштування укриттів.

"Тобто, загалом — 1,2 мільярда гривень з міського бюджету виділили районам на облаштування укриттів. Цими коштами, підкреслю, розпоряджалися й розпоряджаються РДА міста. Відповідальними є глави районів", - написав він.

Кличко наголосив, що зараз виконання і використання коштів - незадовільне й у кінці червня будуть підібиті підсумки використання коштів на облаштування укриттів.

Передісторія

Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки армії РФ у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені. За словами мера Києва Віталія Кличка, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки й на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги. У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відчинили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.