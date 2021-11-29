Посадовці районної ради вимагали $45 тис. за вирішення земельних питань: на Київщині викрили зловмисників

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



На хабарі сумою $45 тис. затримали посередника посадовців. За ці кошти він обіцяв місцевому мешканцю посприяти у зміні цільового призначення земельної ділянки під приватну забудову.

За попередніми даними слідства, організаторами злочинної схеми стали декілька посадовців райради. До протиправної діяльності вони залучили посередника - жителя Вишгорода.

Він шукав громадян, які потребують вирішення правових питань із земельними ділянками, зокрема щодо їхнього цільового призначення. За хабар він обіцяв свою "допомогу".

Вартість незаконних "послуг" залежала від площі землі.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Йому обиратимуть запобіжний захід.

Поліція встановлює всі обставини злочину й осіб, причетних до його скоєння.



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