Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Згідно з повідомленням, Кабмін 3 листопада прибрав зі статуту "Нафтогазу" положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права. Таким чином НАК тепер є юридичною особою публічного права.

"А посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами декларування. Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов’язки (функції)", - йдеться в повідомленні.

Нові вимоги поширюються на НАК "Нафтогаз України" з моменту внесення змін до статуту, тобто з 3 листопада 2022 року. НАЗК поінформувало про це компанію відповідним листом, зазначили в агентстві.

Кабмін 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади очільника "Нафтогазу". Замість нього призначено Олексія Чернишова.

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