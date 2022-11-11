Посадовців "Нафтогазу" зобов’язали подавати декларації про доходи
Посадові особи НАК "Нафтогаз України" тепер зобов'язані подавати декларації про доходи
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Згідно з повідомленням, Кабмін 3 листопада прибрав зі статуту "Нафтогазу" положення про те, що компанія є юридичною особою приватного права. Таким чином НАК тепер є юридичною особою публічного права.
"А посадові особи юридичних осіб публічного права є суб’єктами декларування. Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід розуміти осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські обов’язки (функції)", - йдеться в повідомленні.
Нові вимоги поширюються на НАК "Нафтогаз України" з моменту внесення змін до статуту, тобто з 3 листопада 2022 року. НАЗК поінформувало про це компанію відповідним листом, зазначили в агентстві.
- Кабмін 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади очільника "Нафтогазу". Замість нього призначено Олексія Чернишова.
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