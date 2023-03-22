Про це інформує Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що організатором був колишній міліціонер, житель Кам’янця-Подільського, який працював удома, обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних акаунтів.

Основними "замовниками послуг" були представники спецслужб Росії.

Зловмисники купували фальшиві акаунти й використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені українців, аби розхитати внутрішньополітичну ситуацію у західних регіонах.

Понад 2 тисячі ботів поширювали дезінформацію про ситуацію на фронті, закликали українців ухилятися від мобілізації та займалися дискредитацією військово-політичного керівництва.

Оплату за "оренду" фейкових облікових записів отримував через російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків виявлено техніку із доказами, сотні SIM-карт, спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Зловмиснику планується повідомити про підозру.