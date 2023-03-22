Поширювали фейки про війну і закликали ухилятися від мобілізації: Кіберфахівці викрили ботоферму ворога
СБУ викрила понад 2 тисячі ботів РФ, створених у Хмельницькій області, які поширювали дезінформацію про війну і закликали українців ухилятися від мобілізації
Про це інформує Служба безпеки України.
Правоохоронці встановили, що організатором був колишній міліціонер, житель Кам’янця-Подільського, який працював удома, обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних акаунтів.
Основними "замовниками послуг" були представники спецслужб Росії.
Зловмисники купували фальшиві акаунти й використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені українців, аби розхитати внутрішньополітичну ситуацію у західних регіонах.
Понад 2 тисячі ботів поширювали дезінформацію про ситуацію на фронті, закликали українців ухилятися від мобілізації та займалися дискредитацією військово-політичного керівництва.
Оплату за "оренду" фейкових облікових записів отримував через російські електронні платіжні системи.
Під час обшуків виявлено техніку із доказами, сотні SIM-карт, спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.
Зловмиснику планується повідомити про підозру.
- У 2022 році СБУ викрила київську ботоферму на 10 тис. акаунтів.
- У вересня 2022 року у столиці також ліквідували ботоферму, за допомогою якої російські PR-компанії вели інформаційну війну проти України.
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