Ми маємо змогу лише відбиватися й тримати лінію оборони, боєкомплекту не вистачає, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко

Усі технології, які створювалися в Україні, опинилися в Китаї, - доктор технічних наук Лось

"На полі бою в них уже є потреба": Зеленський обговорив з фон дер Ляєн пришвидшення надання боєприпасів для ЗСУ від ЄС