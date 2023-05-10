Пошкоджені будинок і газова труба: у Росії заявили про нібито збиття дрона під Курськом
Уранці 10 травня у Росії заявили про нібито збиття протиповітряної оборони ворожого безпілотного літального апарату під Курськом
Про це заявив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт.
Повідомляється, що в середу вранці російські сили ППО збили ворожий безпілотник під Курськом.
Уламки впали в селі Толмачево.
Унаслідок падіння безпілотного літального апарату ніхто не постраждав. Водночас є пошкодження фасаду будинку й газової труби.
Старовойт опублікував фото пошкодженого приватного будинку і воронки в землі, начебто від падіння дрона.
- 8 квітня керівник російської адміністрації на півострові Сергій Аксьонов заявив, що над Феодосією система протиповітряної оборони збила ракету. Жертв та руйнувань немає.
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