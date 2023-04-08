Аксьонов каже, що у Феодосії збили українську ракету
У суботу, 8 квітня, над Феодосією система протиповітряної оборони збила ракету. Окупаційна влада Криму заявила, що жертв та руйнувань немає
Про це заявив у телеграм керівник російської адміністрації на півострові Сергій Аксьонов .
"Над Феодосією збито ракету, запущену з боку України" - повідомив він.
Окрім того, місцеві жителі поінформували в соцмережах про щонайменше два вибухи, які пролунали у Феодосії.
Радник російського голови Криму Олег Крючков також повідомляв, що у регіоні спрацювали системи ППО. За його словами, уламки збитої ракети впали в одному із населених пунктів Криму.
"Жертв та руйнувань немає", - написав російський ставленик.
- На тимчасово окупованому півострові Крим поліціянти та співробітники Федеральної служби безпеки Росії посилили репресії місцевого населення, шукають підпілля.
- Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк вважає, що окупанти окопи в Криму риють, аби російський десант не втік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе