Про це заявив у телеграм керівник російської адміністрації на півострові Сергій Аксьонов .

"Над Феодосією збито ракету, запущену з боку України" - повідомив він.

Окрім того, місцеві жителі поінформували в соцмережах про щонайменше два вибухи, які пролунали у Феодосії.



Радник російського голови Криму Олег Крючков також повідомляв, що у регіоні спрацювали системи ППО. За його словами, уламки збитої ракети впали в одному із населених пунктів Криму.

"Жертв та руйнувань немає", - написав російський ставленик.