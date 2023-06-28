Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз окупанти продовжують перекидати на тимчасово окуповані території військову техніку. Однак пошкодження Чонгарського моста дуже ускладнило їм логістику. Сценарій схожий до Антонівського мосту. Спочатку вони заявляли, що нічого страшного не сталось, потім, що всього лише кілька пошкоджень. Вони зараз намагаються у пришвидшених темпах відновити міст. Встановили понтонні переправи через які військова техніка все-таки перекидається", - розповів Хлань.

Депутат Херсонської облради також повідомив, що окупанти облаштовують нові логістичні шляхи для забезпечення військо на тимчасово окупованих територіях.

"Також окупанти налагодили автомобільне сполучення через Арабатську стрілку. Цим шляхом вони теж перекидають техніку та БК. Тепер частина забезпечення окупантів здійснюється через Арабатську стрілку. Здебільшого ця техніка направляється на Запорізький напрямок", - додав він.

Вибух на Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

За даними херсонського колаборанта Володимира Сальдо, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає. Пізніше він пригрозив ударами по мостах в Одеській області.

У ГУР сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим.

Російські загарбники звели понтонну переправу одразу після удару по Чонгарському мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим з Україною.