Пошта Молдови призупинила відправлення посилок і листів у Росію
Пошта Молдови, національний оператор поштового зв’язку країни, заявила, що вирішила тимчасово припинити надсилати посилки й листи в Росії
Повідомлення про це з’явилося у п'ятницю, 19 травня, на сторінці підприємства у facebook.
"Пошта Молдови інформує вас, що з 19 травня 2023 року тимчасово припиняє прийом усіх поштових відправлень (EMS, письмової кореспонденції, бандеролей) до Російської Федерації у зв'язку з неможливістю відправлення пошти за цим напрямком", – сказано у повідомленні.
Окрім цього, оператор також відзначив, що "докладає всіх зусиль", щоб в "найкоротші терміни знайти рішення для відновлення процесу прийому та відправлення поштових відправлень в Російську Федерацію".
- 18 травня президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна хоче якнайшвидше вступити до ЄС, оскільки остерігається загрози з боку Росії.
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