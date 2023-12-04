Посилення допомоги взимку та вступ України до НАТО: Умєров зустрівся зі Столтенбергом
4 грудня в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим та запевнив, що НАТО надаватиме підтримку Україні, щоб зробити українську армію сильною в рамках Альянсу
Про це йдеться на сайті НАТО.
"Генеральний секретар та міністр Умєров обговорили останні події на полі бою та нагальні військові потреби України", - йдеться в повідомленні та зазначається, що Столтенберг також наголосив на непохитній підтримці Альянсом України.
Столтенберг наголосив, що члени Альянсу мають намір посилити політичну та практичну підтримку України, оскільки очікується, що зима ускладнить бойові дії. Він також запевнив, що НАТО надаватиме довгострокову підтримку Україні, щоб зробити українські сили повністю оперативно сумісними в рамках НАТО та ще більше наблизити їх до Альянсу.
Столтенберг і Умеров також обговорили шлях України до членства в НАТО та реформаторські зусилля України.
"Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і коли будуть виконані умови", - заявив Столтенберг.
- Експосол США при НАТО, експредставник США по Україні Курт Волкер, заявив, що зволікання з приєднанням України до НАТО надсилає сигнал для Путіна – продовжувати бойові дії.
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