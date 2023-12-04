Посилення допомоги взимку та вступ України до НАТО: Умєров зустрівся зі Столтенбергом

Про це йдеться на сайті НАТО.

"Генеральний секретар та міністр Умєров обговорили останні події на полі бою та нагальні військові потреби України", - йдеться в повідомленні та зазначається, що Столтенберг також наголосив на непохитній підтримці Альянсом України.

Столтенберг наголосив, що члени Альянсу мають намір посилити політичну та практичну підтримку України, оскільки очікується, що зима ускладнить бойові дії. Він також запевнив, що НАТО надаватиме довгострокову підтримку Україні, щоб зробити українські сили повністю оперативно сумісними в рамках НАТО та ще більше наблизити їх до Альянсу.



Столтенберг і Умеров також обговорили шлях України до членства в НАТО та реформаторські зусилля України.

"Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і коли будуть виконані умови", - заявив Столтенберг.