Якщо Україна якнайшвидше вступить в НАТО, це зробить безцільним продовження війни для Путіна – Волкер

Про це повідомляє Укрінформ.

"Переконаний, що політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для Путіна – продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для Путіна продовжувати війну. Я дійсно думаю, що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, - що Україна стане членом НАТО якнайшвидше. Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для Путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для Росії – руйнівним", - сказав під час конференції у Європарламенті Волкер.

Він підкреслив, що занепокоєння, що членство України може призвести до ескалації, ризику використання ядерної зброї або прямого зіткнення НАТО з російськими військами, можуть бути вирішені.

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"Можна говорити, зокрема у форматі Ради НАТО - Україна, що стаття 5-та (Вашингтонського договору – ред.) означатиме для України, і якими будуть кроки з боку альянсу відповідно до цієї статті для захисту України. Стаття 5-та не містить специфічних зобов’язань відряджати війська, вона говорить про колективну відповідь. Таку колективну відповідь ми маємо навіть зараз, тому що тренування, обладнання, дані розвідки, - це все НАТО вже надає Україні", - додав Волкер.

За його словами, НАТО може зробити більше для допомоги Україні, зокрема у розмінуванні, включаючи морське розмінування, що дозволить відкрити маршрути у Чорному морі. Альянс може розпочати місії із забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, що заперечить претензії РФ на право атакувати цивільні судна третіх країн у міжнародних водах, адже це піратство.

"НАТО також може прямо долучитися до повітряного захисту України. Надання відповідного обладнання є добрим початком, наразі справи є кращими, ніж раніше. Але я думаю, що Альянс може зробити більше, прямо допомагаючи Україні з протиповітряною обороною. Із заходу Україна межує з країнами НАТО, що дозволяє використовувати спроможності для повітряного захисту великих населених пунктів або об’єктів цивільної інфраструктури", - зазначив Волкер.